Total War Saga: Troy za darmo w dniu premiery na Epic Games Store

Epic Games Store zapewnił sobie właśnie kolejny tytuł na czasową wyłączność, a jest nim Total War Saga: Troy. Sklep, w dniu premiery, udostępni grę za darmo.

Na ciekawy eksperyment zdecydowali się studio Creative Assembly i Epic Games Store. Total War Saga: Troy, która zadebiutuje już 13 sierpnia tego roku, będzie w dniu premiery dostępna za darmo. Cała akcja potrwa zaledwie 24 godziny, więc miejmy nadzieję, że serwery Epica wytrzymają.

Epic regularnie rozdaje gry za darmo, ale to pierwszy raz, gdy bez żadnych dodatkowych opłat otrzymamy tytuł premierowy i to takiego kalibru jak Total War Saga: Troy. Przedstawiciele Creative Assembly podkreślają, że jest to eksperyment i zapewniają, że kolejne części serii Total War nie będą już na wyłączność Epic Games Store. Co ciekawe, ponoć na współpracę przy "Troi" naciskali włodarze cyfrowego sklepu.

Ostatecznie Total War Saga: Troy trafi również na Steam, ale nastąpi to dopiero 13 sierpnia 2021 roku.

Przypomnijmy, Total War Saga: Troy to przedstawiciel nowej serii gier strategicznych od Creative Assemby, która jest spin-offem Total War. Nowa marka została zapoczątkowana grą Total War Saga: Thrones of Britannia. W odróżnieniu od Total War, poszczególne części Total War Saga skupiać się będą na krótkich, ale wyjątkowo ważnych i intensywnych okresach historycznych. Tym razem gracze zostaną przeniesieni w okres wojny trojańskiej, można zatem będzie poprowadzić do boju wojska greckie bądź trojańskie.

