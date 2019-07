Total War: Three Kingdoms otrzymało wsparcie dla modów

Total War: Three Kingdoms - najnowsza odsłona gier strategicznych od Creative Assembly, otrzymała wreszcie wsparcie dla modów. Twórcy zamierzają jednak pilnować co wrzucamy do ich gry.

Creative Assembly na swoim oficjalny blog zamieściło wpis, w którym pochwaliło się, że możliwość tworzenia i dzielenia się modami została wreszcie udostępniona społeczności Total War: Three Kingdoms. Dzięki udostępnieniu nowych narzędzi (Assembly Kit), tworzenie modów ma być znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze niż w poprzednich odsłonach serii. Choć moderzy otrzymają ogromną swobodę, to nie będą mogli tworzyć co tylko zechcą. Przedstawiciele Creative Assembly podkreślili, że będą czuwać nad działaniami społeczności bowiem nie chcą, aby m.in. mody nawołujące do nienawiści, trafiały do ich gry.

Prosimy powstrzymać się od tworzenia modów, które mają na celu prowokowanie, zastraszanie lub antagonizowanie innych grup, odwoływania się do innych marek lub tworzenia treści o charakterze seksualnym. - Creative Assembly

Total War: Three Kingdoms to najnowsza, dwunasta już, główna odsłona strategicznego cyklu Total War. Tym razem przenosimy się do starożytnych Chin, gdzie rywalizują ze sobą tytułowe trzy królestwa. Podobnie jak poprzednie części, gra łączy w sobie elementy strategii turowej oraz strategii czasu rzeczywistego. W trybie turowym zarządzamy swoim królestwem i przemieszczamy armie w świecie gry. Podczas starć gra staje się klasycznym RTS-em, gdzie na bieżąco musimy wydawać polecenia naszym podkomendnym.

Total War: Three Kingdoms zadebiutowało w maju tego roku i jest dostępne wyłącznie na PC.