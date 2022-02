Total War: Warhammer 3 - data premiery, fabuła, rozgrywka. Wszystko, co musisz wiedzieć

Sprawdź najważniejsze informacje na temat gry Total War: Warhammer 3.

Saga Total War: Warhammer zakończy się wraz z premierą trzeciej części podcyklu osadzonego w tym fantastycznym świecie. W tym artykule przedstawimy wszystkie najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć na temat Total War: Warhammer 3.

Total War: Warhammer 3 - data premiery

Total War: Warhammer 3 zadebiutuje na rynku 17 lutego 2022 roku. Gra będzie dostępna wyłącznie na PC. Od dnia premiery Total War: Warhammer 3 znajdziemy w PC Game Pass.

Total War: Warhammer 3 - trailer i gameplay

Creative Assembly opublikowało już kilka zwiastunów oraz nagrań rozgrywki z Total War: Warhammer 3. Poniżej możecie zobaczyć najciekawsze z nich.

Total War: Warhammer 3 - fabuła

W Total War: Warhammer 3 powrócimy do ponurego świata Warhammera. W "trójce" trafimy na granicę wymiarów, gdzie cesarstwo Wielkiego Kataju oraz wojownicy Kislevu bronią drogi do królestwa, które jest rządzone przez bogów Chaosu. Pradawna potęga chcąca zdobyć wielką moc wykorzystuje napięcia w tym regionie. W tym celu jednak będzie musiał znaleźć czempiona wśród mieszkańców świata śmiertelników.

Kampania fabularna jest ściśle powiązana z bogiem Ursunem. Celem każdej frakcji jest znalezienie miejsca, w którym dogorywa ranne bóstwo. W zależności od tego, kim gramy, będziemy musieli go wykończyć, uratować lub pochłonąć duszę wraz z potężną mocą. Dzięki temu każda nowa rozgrywka może przybrać inną formę i dostarczyć całkowicie nowych wrażeń.

Total War: Warhammer 3 - rozgrywka

Total War: Warhammer 3 będzie się bardzo mocno opierał na schemacie doskonale znanym z poprzednich odsłon serii Total War. Jest to gra strategiczna podzielona na dwa etapy, W pierwszym, korzystając z mechanizmu rozgrywki turowej będziemy dowodzić naszymi jednostkami, rozstawiać je na mapie, rozwijać technologię i dbać o gospodarkę. W drugiej, po rozpoczęciu bitwy, będzie się ona toczyć w czasie rzeczywistym.

Bitwy w Total War: Warhammer 3 nie doczekały się wielkiej rewolucji. Twórcy skupili się raczej na usprawnieniu bardzo dobrze działających schematów. W zależności od tego, jaką frakcję wybierzemy, będziemy mieć dostęp do unikalnych jednostek, charakterystycznych dla danej grupy.

Można powiedzieć, że w Total War: Warhammer 3 dostaniemy wszystko to, co w poprzedniej części było najlepsze, wzbogacone o dodatkowe usprawnienia. Doczekaliśmy się jednak nowości.

Total War: Warhammer 3 - bitwy o przetrwanie

Twórcy wprowadzili do Total War: Warhammer 3 nowy typ rozgrywki - bitwy o przetrwanie. W trakcie podróży przez 4 Królestwa Chaosu, będziemy musieli osiągnąć określone cele w każdym z nich. Po wygraniu bitwy i zabezpieczeniu punktów przejęcia, przy pomocy surowców będziemy mogli budować wieże i barykady, rekrutować wojowników oraz ulepszać jednostki. Każda kolejna fala demonów będzie silniejsza i trudniejsza do pokonania. Na samym końcu, jeśli przetrwamy, czeka nas starcie z demonem, należącym do konkretnego boga.

Total War Warhammer 3 - multiplayer

Kampanie wieloosobowe w Total War: Warhammer 3 będą obsługiwać do ośmiu osób. Co ważne, wszystkie tury graczy będą odbywały się jednocześnie. Będziemy mogli, wedle własnego uznania zawierać i zrywać sojusze z innymi. Co więcej, gracze będą mogli dołączać do bitew zainicjowanych przez inne osoby i do nich dołączyć, lub wesprzeć przeciwnika.

Twórcy przygotowali trzy scenariusze kampanii wieloosobowej.

Królestwo Chaosu (max. 8 graczy) - kampania identyczna jak ta w grze dla pojedynczego gracza. Każda osoba musi założyć impreium, zebrać 4 dusze Księcia Demonów, zmierzyć się z Be'lakorem i zdecydować o losie Ursun

- kampania identyczna jak ta w grze dla pojedynczego gracza. Każda osoba musi założyć impreium, zebrać 4 dusze Księcia Demonów, zmierzyć się z Be'lakorem i zdecydować o losie Ursun Ciemność i dysharmonia (max. 8 graczy) - otwarta kampania, która skupia się na inwazji demonów na Wielki Cathay. Możemy grać jak Wielki Cathay, Królestwo Ogrów lub jedną z 4 frakcji Demonów Chaosu

- otwarta kampania, która skupia się na inwazji demonów na Wielki Cathay. Możemy grać jak Wielki Cathay, Królestwo Ogrów lub jedną z 4 frakcji Demonów Chaosu Coś gnije w Kislev (max. 3 graczy) - kampania kooperacyjna dla maksymalnie trzech graczy, przeznaczona do ukończenia w trakcie jednej sesji

Będziemy mogli także tworzyć bitwy niestandardowe, w trybie dominacji lub trybie przetrwania.

Total War: Warhammer 3 - frakcje

W Total War: Warhammer 3 na start dostaniemy osiem frakcji. Pięć z nich powiązane jest z Bogami Chaosu, dwie reprezentują obrońców świata śmiertelników, natomiast ostatnia to grupa masywnych i wygłodniałych ogrów.

Khorne

Nurgle

Slaanesh

Tzeentch

Demony Chaosu

Kislev

Grand Cathay

Królestwo ogrów

Total War: Warhammer 3 - wymagania sprzętowe

Minimalne

System operacyjny - Windows 7 64-bit

- Windows 7 64-bit Procesor - Intel i3/Ryzen 3 series

- Intel i3/Ryzen 3 series Pamięć - 6 GB RAM

- 6 GB RAM Karta graficzna - Nvidia GTX 900/AMD RX 400 series | Intel Iris Xe Graphics

- Nvidia GTX 900/AMD RX 400 series | Intel Iris Xe Graphics DirectX - Wersja 11

- Wersja 11 Miejsce na dysku - 120 GB dostępnej przestrzeni

Zalecane

System operacyjny - Windows 10 64-bit

- Windows 10 64-bit Procesor - Intel i5/Ryzen 5 series

- Intel i5/Ryzen 5 series Pamięć - 8 GB RAM

- 8 GB RAM Karta graficzna - Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT

- Nvidia GeForce GTX 1660 Ti/AMD RX 5600-XT DirectX - Wersja 11

- Wersja 11 Miejsce na dysku - 120 GB dostępnej przestrzeni

