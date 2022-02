Total War Warhammer 3 - frakcje. Kim zacząć?

Podpowiadamy, jaką frakcję w Total War Warhammer 3 wybrać na początek.

Kampanię w Total War Warhammer 3 możemy rozegrać jedną z kilku frakcji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby bawić się każdą z nich osobno, ponieważ różnią się między sobą tak bardzo, że odrębne rozgrywki zapewnią zupełnie nowe doświadczenia. Warto jednak zastanowić się na tym, kim zacząć, aby na początku grało się jak najprzyjemniej. Poniżej przedstawiamy charakterystykę poszczególnych frakcji i podpowiadamy, jaka będzie najlepsza na początek.

Kislev

Kislev (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Kislev to naród nastawiony przede wszystkim na walkę. Od wieków nieustannie atakowana przez hordy Chaosu ludność przyzwyczaiła się do tego, że musi być przez cały czas w najwyższej gotowości. Kislev jest znany także jako Królestwo Lodowej Królowej. Możemy szkolić Lodowe Czarownice i Wiedźmy w Lodowym Dworze, aby otrzymywały dodatkowe i potężne cechy przed werbunkiem. Dzięki zbieranej pobożności możemy przywoływać potężnych bogów Kisleva. Co więcej, wyznaczając atamanów zarządzających poszczególnymi prowincjami, możemy czerpać dodatkowe korzyści, co przeniesie się na potęgę armii. Kislev to frakcja idealna na początek.

Demony Chaosu

Demony Chaosu (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Demony Chaosu dowodzone są przez Demonicznego Księcia. Ungołów dał się wmanewrować w bluźnierczy spisek i doszczętnie poświęcił swoją osobę Chaosowi w zamian za błogosławieństwo Niszczycielskich Potęg i możliwość zostania demonem. Jedynym celem Demonów Chaosu jest wieczna wojna z całymi narodami i nieśmiertelnymi rywalami. Tylko od nas zależy, czy podporządkujemy się jednemu panu czy poświęcimy wszystkie siły, aby dominować nad całym światem. Grając Demonami Chaosu możemy wykorzystywać części ciała oraz broń darowane nam przez Bogów Chaosu, aby dostosowywać wygląd oraz umiejętności Demonicznego Księcia. Co więcej, możemy przypisać chwałę czterem Bogom Chaosu, aby zyskać dodatkowe dary i jednostki. Demony Chaosu to frakcja dobra na początek.

Wielki Kataj

Wielki Kataj (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Wielki Kataj bezsprzecznie kojarzy się z armiami rodem z dalekiego wschodu. Jest to najbardziej "orientalna" frakcja w Total War Warhammer 3. Kataj to największe imperium w świecie gry. Składa się przede wszystkim z ludzi i rządzone jest przez nieśmiertelne smoki, które mogą przybrać ludzką postać. Znajdziemy tutaj sporo inspiracji chińską mitologią. Ze względu na położenie geograficzne frakcja jest mocno odizolowana od innych nacji. Ze względu na brak sojuszników w bliskiej odległości Wielki Kataj jest zdany sam na siebie i przez to zbudował ogromną, samowystarczalną potęgę. Możemy wysyłać karawany handlowe, aby zwiększać swoje bogactwo. Rozgrywka bardzo mocno opiera się na harmonii. Każda nasza akcja przesuwa wskaźnik Harmonii w kierunku Yin lub Yang. Najlepsze efekty osiągniemy, jeżeli utrzymamy go jak najbliżej środka.

Khorne

Khorne (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Khorne jest Bogiem Krwi, który zasiada na tronie na szczycie góry czaszek. Dla niego nie jest ważne gdzie jest toczona bitwa, ważne aby było to na jego cześć. Grając tą frakcją będziemy skupiać się przede wszystkim na walce i pasywnej kolonizacji a nie na osadnictwie. W naszej armii nie uświadczymy jednostek władających magią i tylko dwie grupy walczące na dystans - Rozdrabniacz Dusz i Działko Czaszek. Większość naszych jednostek będzie się skupiać na walce w zwarciu zadając przeciwnikom jak największe obrażenia. Musimy być przygotowani na to, że nasi podwładni często wpadają w szał, przez co prowadzenie bitew może być nieco chaotyczne.

Nurgle

Nurgle (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Nurgle jest Panem Zarazy, który patronuje chorobie, rozkładowi i powolnej dezintegracji. Bardzo ważnym elementem rozgrywki jest konieczność posiadania wielu osad. Dzięki temu będziemy mogli dużo szybciej rekrutować do armii kolejne jednostki. W innym przypadku kompletowanie wojsk jest dość czasochłonne. Nasze jednostki nie zaczynają potyczek z pełnym zdrowiem. W odróżnieniu od innych frakcji, regenerują się w trakcie bitew. Możemy także przygotowywać i rozprzestrzeniać zarazy zarówno w świecie gry jak i we własnych szeregach. Nurgle to bardzo skomplikowana frakcja do gry. Przeznaczona jest przede wszystkim dla doświadczonych graczy, którzy potrafią w doskonały sposób kontrolować wiele osad i budynków na mapie.

Slaanesh

Slaanesh (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Slaanesh charakteryzuje się bardzo ciekawą mechaniką. Przed rozpoczęciem bitwy możemy zapłacić Boską Przysługę, aby spróbować przeciągnąć na swoją stronę jedną lub więcej jednostek wrogiej armii. Takie jednostki pomogą nam tylko w jednej bitwie. Jeśli nie zostaną zniszczone podczas potyczki to się rozpadną. Dzięki ulepszeniom technologicznym, umiejętnościom postaci i budynkom możemy zwiększać maksymalną liczbę jednostek, na którą możemy wpłynąć. Grając frakcją Slaanesh musimy skupiać się w dużej mierze na dyplomacji. Co prawda ma to więcej związku z manipulacją niż rzeczywistą dyplomacją, jednak na ten aspekt zwracamy szczególną uwagę.

Tzeentch

Tzeenth (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Tzeentch jako Bóg Wiedzy pragnie jej nade wszystko. Podczas rozgrywki będziemy zbierać wszelkie księgi i grimuary zawierające niezbadaną dotąd wiedzę. Rozgrywką tą frakcją to przede wszystkim manipulacja, zdrady i spiski. Możemy wykonać serię unikalnych działań, aby zmienić bieg wydarzeń na mapie kampanii. Tak na prawdę możemy zniszczyć inne frakcje nie posiadając własnej armii. To tylko kilka przykładów rzeczy, które możemy zrobić:

Przenieść własność i kontrolę nad osadą dla innej frakcji (w tym dla siebie)

Otworzyć bramy osady i umożliwić atak na nią

Wszcząć bunt w wybranym regionie i rozpocząć wojnę domową

Zobaczyć całe terytorium wybranej frakcji

Zrywanie sojuszy militarnych pomiędzy frakcjami

Tzeentch to idealny wybór dla osób, które chcą prowadzić działania z ukrycia i doprowadzić do upadku innych frakcji bez uciekania się zbyt często do bezpośrednich starć.

Królestwo Ogrów

Królestwo Ogrów (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Królestwo Ogrów nie jest frakcją dostępną dla wszystkich. Jest to bonus do zamówień przedpremierowych oraz dla osób, które kupią grę w pierwszym tygodniu po premierze. Następnie zostanie udostępniona jako DLC. Są to pełnoprawni uczestnicy bitew z dójką Legendarnych Lordów. Ogry skupiają się przede wszystkim na brutalnej walce na śmierć i życie. Polityka i dyplomacja mają tu drugorzędne znaczenie. Najważniejsze, aby brzuchy były pełne a dowódca zadowolony. Aby umacniać swoją pozycję w świecie, będziemy mogli wykonywać kontrakty zlecane nam przez inne frakcje.

