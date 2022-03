Total War: Warhammer za darmo! Sprawdź, jak odebrać grę

Od dzisiaj, przez tydzień całkowicie za darmo będziemy mogli odebrać grę Total War: Warhammer.

Tradycyjnie, jak w każdy czwartek, dzisiaj od godziny 17:00 będziemy mogli odebrać kolejną darmową grę od Epic Games Store. Tym razem fani strategii mogą się cieszyć, ponieważ bez dodatkowych opłat do swoich kont dodamy Total War: Warhammer. Poza "młotkiem" za darmo odbierzemy także City of Brass.

Total War: Warhammer

Total War: Warhammer to typowy przedstawiciel wymagających i rozbudowanych gier strategicznych spod szyldu Total War. Jest to pierwsza część trylogii, która została niedawno zakończona wraz z premierą Total War: Warhammer 3. Rdzeń rozgrywki jest bardzo podobny do tego, co mogliśmy zobaczyć w innych odsłonach serii. Będziemy budować swoją armię, przejmować kolejne tereny, dbać o zasoby, rozwijać technologię i handel. Drugim elementem rozgrywki są epickie bitwy, które możemy toczyć przy użyciu setek jednostek. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki. Najmniejszy błąd może doprowadzić do porażki, dlatego też te gry wymagają strategicznego myślenia i planowania do przodu. Do dyspozycji będziemy mieć 4 grywalne frakcje - Imperium, Orki i gobliny, Krasnoludy oraz Nieumarli.

City of Brass

City of Brass to gra akcji, w której wcielamy się w złodzieja, który trafia do opanowanego przez duchy miasta, aby wykraść znajdujący się tam skarb. Całość będziemy obserwować z perspektywy pierwszej osoby. Do walki będziemy wykorzystywać dwie podstawowe bronie - bułat oraz bicz. Pierwszy z nich zabija przeciwników, natomiast drugi służy do oszałamiania i rozbrajania wrogów. Poszczególne lokacje są generowane losowo, więc każda rozgrywka może być inna. Po śmieci naszego bohatera tracimy wszystkie zebrane przedmioty, i podróż musimy rozpocząć od początku.

Na odbiór obu gier mamy tydzień. Oferta jest ważna do 7 kwietnia, do godziny 17:00.

