Touch ID nie umarło - iPhone 13 z czytnikiem na całym ekranie

Nie raz podkreślałem, że Face ID to świetne zabezpieczenie biometryczne, ale nie sprawdza się we wszystkich sytuacjach. Problem ten uwidocznił się doskonale po wybuchu pandemii koronawirusa. Obowiązek noszenia masek w przestrzeniach publicznych spowodował, że miliony użytkowników iPhonów cofnęło się o dziesięć lat. Podczas każdej próby odblokowania smartfona muszą oni bowiem wpisywać kod PIN. Apple wydało nawet specjalną aktualizację, która po wykryciu maski na twarzy pomija ekran blokady i prosi o podanie kodu PIN.

Łudziłem się, że podczas premiery iPhonów 12, Apple zaprezentuje nową generację czytnika linii papilarnych Touch ID. Nowe modele iPhone'a posiadają już ekrany OLED w standardzie. Oznacza to, że nie ma najmniejszego problemu z wbudowaniem w niego czytnika linii papilarnych. Przez chwilę samo Apple dało nam nadzieję prezentując iPad'a z najmniejszym w historii Touch ID wbudowanym w przycisk zasilający.

Niestety prawda jest taka, że iPhone 12 nie ma Touch ID. Apple zastosowało taki sam system Face ID, jak w zeszłorocznych modelach iPhone 11.

Okazuje się, że w rzeczywistości nie porzucono prac nad implementacją czytnika linii papilarnych Touch ID w ekranie OLED. Apple pracuje nad nowym rozwiązaniem, w którym Touch ID zostanie zaimplementowane na całej powierzchni panelu dotykowego. Oznacza to, że odblokowanie smartfona będzie możliwe po dotknięciu w dowolne miejsce na ekranie.

Informacja ta wydaje się być abstrakcyjna i oderwana od rzeczywistości, ale to nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o Touch ID na całej powierzchni ekranu. Dodatkowo informację przekazał Komiya za pośrednictwem Twittera, co zwiększa jej wiarygodność.

Touch ID everywhere on the screen