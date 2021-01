Touch ID powraca - iPhone 13 z czytnikiem w nieoczywistym miejscu

Zgodnie z przewidywaniami nowe modele iPhone'a poza Face ID zaoferują także czytnik linii papilarnych Touch ID. Wszystko w związku z pandemią COVID-19.

Face ID to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów zabezpieczeń biometrycznych. Niestety rozwiązanie to nie jest idealne, co doskonale widać w trakcie trwające pandemii koronawirusa. Użytkownicy nowszych modeli iPhone'a musili na nowo przyzwyczaić się do wprowadzania kodu PIN, a Apple wprowadził aktualizację oprogramowania, która automatycznie pomija skanowanie twarzy w przypadku, gdy posiadamy założoną maseczkę.

iPhone SE z Touch ID

Tegoroczne modele iPhone'a mają zaoferować czytnik linii papilarnych. Touch ID powróci w iPhone 13 jako sensor umieszczony pod ekranem Super Retina XDR. Do tej pory Apple nie zdecydowało się na implementację czytnika pod wyświetlaczem. Wszystko w związku z niższą dokładnością oraz trudniejszym procesem produkcyjnym.

O obecności czytnika linii papranych w iPhone 13 możemy dowiedzieć się między innymi z najnowszego raportu Bloomberga. Donosi on, że Apple zastosuje sensor umieszczony pod ekranem. Wspomoże on Face ID, które nadal będzie domyślnym systemem zabezpieczającym dostęp do urządzenia. Przy okazji iPhone 13 otrzyma mniejsze wycięcie w ekranie. Raport dodaje także, że iPhone 13 nie zaoferuje już klasycznego portu do ładowania. Odbywać się ono będzie bezprzewodowo z użycie złącza MagSafe lub ładowarek w standardzie Qi.

iPhone Xs z Face ID

Możliwe, że iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max otrzymają gniazdo do ładowania i synchronizacji danych w standardzie USB Typu C.

Raport wspomina także o prototypach iPhone'a ze składanym ekranem. Urządzenie to pojawi się na rynku dopiero w bliżej nieokreślonej przyszłości. Na wrześniową premierę składanego iPhone'a nie powinniśmy liczyć.

Źródło: 91mobiles.com