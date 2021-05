Toughbook S1 - pancerny tablet od Panasonic

Nowe, wzmocnione urządzenie z tabletów Panasonic serii Toughbook przetrwa w każdych warunkach i jest idealne dla przedsiębiorców.

Toughbook S1 to tablet z 7-calowym ekranem, systemem operacyjnym Android 10 oraz gotowością do pracy z platformą Android Enterprise ułatwiającą zarządzanie i administrację przedsiębiorstwa. Dzięki wymianie baterii za pomocą jednego kliknięcia, może pracować tyle samo czasu ile ty spędzasz go w pracy. Do tego jest lekki - waży zaledwie 426g, co ułatwia trzymanie go w jednej ręce.

Urządzenie jest wyposażone w Qualcomm Snapdragon 660 z ośmioma rdzeniami, 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci ROM. Z tyłu znajdziemy aparat o rozdzielczości 13MP, a z przodu o rozdzielczości 5MP. Jasność ekranu wynosi 500 cd/m² a matryca posiada warstwę antyrefleksyjną. Tablet wyposażono również w możliwość zainstalowania czytnika kodów kreskowych, co może być przydatne w firmie. Oto, co o urządzeniu mówi Baris Koc, European Product Manager w Panasonic:

Nowoczesny pracownik mobilny zasługuje na mobilne urządzenie komputerowe zaprojektowane z myślą o jego codziennych potrzebach - a nie tylko kolejny tablet konsumencki w twardej obudowie ze wszystkimi potencjalnymi problemami, które takie rozwiązanie ze sobą niesie.

Największym atutem Toughbook S1 jest jego wytrzymałość. Obudowa jest na tyle wzmocniona, że wytrzyma upadki z wysokości do 1,5 metra. Tablet posiada certyfikat MIL-STD-810H oraz spełnia normy pyłoszczelności i wodoszczelności IP65/67. Wraz z zakupem otrzymujemy pakiet narzędzi Panasonic COMPASS oraz trzyletnią gwarancję. Do tabletu mogą być używane te same akcesoria, co w Toughbooku L1 i A3. Cena sugerowana w Europie to 1110 euro.

