TowerFall Ascension - następny darmowy tytuł w Epic Games Store

Skończyło się rozdawanie Into the Breach, zaczęło TowerFall Ascension. Komu spodoba się ta produkcja?

TowerFall Ascension to dwuwymiarowa gra zręcznościowa, stawiająca na tryb multi. Mogą wziąć w niej udział maksymalnie 4 osoby, a chodzi oczywiście o pokonanie rywali. W tym celu należy zbierać znajdujące się na planszy skrzynie ze skarbami, które mogą dać niezwykłe moce - jak łapanie strzał w locie. Każdy z graczy ma ich ograniczoną liczbę do wystrzelenia, na szczęście można zabierać niewykorzystane pokonanym. Sterowanie zostało pomyślane tak, aby podstawowe ruchy opanować szybko, jednak spędzić nieco czasu na dojściu do perfekcji. W trybie podstawowym, czyli Versus, dostępnych jest 120 unikalnych map, a w tym wydaniu pojawia się także kooperacyjny Quest, umożliwiający zabawę solo lub we dwoje. Jak podaje producent, można modyfikować starcia na 75 różnych sposobów - wystarczą modyfikacje ustawień. Ponadto dodatek Dark World dodaje również narzędzie do tworzenia własnych poziomów do trybu Versus. A tak wygląda zabawa w praktyce:

Co ciekawe, produkcja ta pierwotnie była dedykowana na platformę Ouya (pamięta ktos jeszcze?). Obecnie każdy posiadacz konta w Epic Games Store może dodać ją do swojej biblioteki - wystarczy wejść na tę stronę. Jest to możliwe do jutra, do godziny 17:00, kiedy to zostanie zastąpiona przez inna darmowa (czasowo) grę.