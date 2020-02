Tradycji stało się zadość - Activision potwierdza, nowy Call of Duty w produkcji!

Nie jest to wielkie zaskoczenie, ale Activision oficjalnie potwierdziło dzisiaj, że w 2020 roku doczekamy się kolejnej odsłony serii Call of Duty.

Seria Call of Duty jest z nami już od 2003 roku i nieprzerwanie, co roku, ukazuje się jej nowa odsłona. Choć regularnie pojawiają się sugestie, że cykl powinien dostać chwilę odpoczynku, to firma Activision nie ma zamiaru zmieniać swojej polityki. Jak właśnie poinformowali włodarze firmy, już za kilka miesięcy doczekamy się debiutu kolejnego Call od Duty.

Co ciekawe, wydawca nie ujawnił, który zespół przygotuje Call of Duty 2020. W ostatnich latach pieczę nad serią sprawowały głównie trzy zespoły: Sledgehammer Games, Treyarch i Infinity Ward, sporadycznie wspierane przez Raven Software. Według harmonogramu Activision, teraz przypada kolej Sledgehammer Games, jednak jak donoszą liczne źródła, studio pomimo wsparcia Raven Software nie radziło sobie najlepiej i kontrolę nad projektem musiał przejąć Treyarch.

Choć oczywiście są to jedynie plotki, to dzisiejszy brak informacji dotyczący deweloperów Call of Duty 2020, raczej ich nie rozwiał.

Nie potwierdzono tego jeszcze oficjalnie, ale spekuluje się, że Call of Duty 2020 zadebiutuje zarówno na konsolach obecnej (PlayStation 4, Xbox One), jak i przyszłej generacji (PlayStation 5, Xbox Series X).

Ostatnia część Call of Duty - Modern Warfare, autorstwa Infinity Ward, zadebiutowała w zeszłym roku. Produkcja ta okazała się być jedną z najlepszych i najpopularniejszych z serii w ciągu ostatnich latach.

źródło: dualshockers.com