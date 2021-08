Trailer FIFA 22 ujawnia nowe funkcje dla trybu Ultimate Team

Nowy trailer przedstawia funkcje, jakie znajdą się w trybie Ultimate Team w FIFA 22.

EA Sports opublikowało nowy trailer do gry FIFA 22. Materiał przedstawia nowości i zmiany, jakie pojawią się w trybie Ultimate Team.

Dużych zmian doczekają się rozgrywki FUT Champions. Do tej pory trwały one od piątku do poniedziałkowego poranka. W najnowszej odsłonie gry zawody będą rozłożone na cały tydzień. Zostanie zbudowana także nowa struktura, zostaną dodane play-offy oraz finał mistrzów. Gracze, którzy zdobędą wystarczającą liczbę punktów w Division Rivals, automatycznie będą włączeni do play-offów FUT Champions.

Division Rivals także nie pozostanie bez zmian. Zostanie stworzony nowy system drabinkowy, w którym każda dywizja będzie się składała z rang i poszczególnych etapów.

Wszystkie zmiany w Fifa Ultimate Team będziemy mogli już niedługo sprawdzić na własnej skórze. Gra zadebiutuje 1 października i pojawi się na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 i Nintendo Switch.

