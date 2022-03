Trailer drugiego sezonu Only Murders in the Building z datą premiery

Drugi sezon kryminalnej komedii współtwórców "Grace i Frankie" ma już datę premiery. Kto dołączy do obsady serialu?

Only Murders in the Building / fot. hulu

Internetowo telewizja Hulu ujawniła zwiastun drugiego sezonu Only Murders in the Building, którego premiera ma odbyć się we wtorek, 28 czerwca tego roku.

Serial opowiada o trójce nieznajomych, zafascynowanych historiami true crime, którzy nagle stają się bohaterami jednej z nich. W nadchodzącym sezonie Martin Short, Steve Martin i Selena Gomez ponownie wcielają się w postaci Olivera, Charlesa i Mabel, którzy tym razem z większą determinacją podejmują się rozwiązania tajemniczej sprawy. Jak możemy przeczytać w oficjalnym streszczeniu:

W drugim sezonie, po szokującej śmierci prezesa zarządu Arconia, Bunny'ego Folgera, Charles, Oliver i Mabel ścigają się, aby zdemaskować jego zabójcę. Jednak następują trzy (niefortunne) komplikacje – trio jest publicznie zamieszane w zabójstwo Bunny'ego, staje się bohaterami podcastu i musi radzić sobie z grupą nowojorskich sąsiadów oskarżającą ich o morderstwo.

W tej części komedii do obsady dołączają aktorzy Nathan Lane, Aaron Dominguez, Amy Ryan, a także Cara Delevinge, Michael Rapaport, Amy Schumer i Shirley MacLaine.

Przypomnijmy, że współtwórcami Only Murders in the Building są Steve Martin i John Hoffman - współautorzy kultowego serialu Netflixa Grace i Frankie.

