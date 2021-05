Transformer na Księżycu – kto go wyśle? Oczywiście, Japonia

Japońska agencja kosmiczna wyśle na Księżyc robota, działającego jak transformer i stworzonego we współpracy z Sony i producentem zabawek.

W kosmosie, a przynajmniej w otaczającej nas najbliżej przestrzeni, zaczyna się robić tłoczno. Nic więc dziwnego, że wręcz zalewają nas kolejne, nowe doniesienia na ten temat. W ciągu zaledwie jednego dnia możemy się więc dowiedzieć, że na Jowiszu pada wyjątkowo dziwny deszcz, na Marsie formują się piękne chmury uchwycone przez łazik, a Japonia ma wyjątkowe plany względem Księżyca. Okazało się bowiem, iż Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) zamierza wysłać na ziemskiego satelitę robota i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że będzie on działał jak transformer.

Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej

Dla niewtajemniczonych, nazwa Transformer odnosi się do serii zabawek, która doczekała się dedykowanej im historii i wykreowanego, dedykowanego świata. Te z kolei zyskały ogromną popularność na całym świecie, zarówno w wersji komiksów oraz opowieści, jak i filmów i seriali. W konsekwencji, nazwa zabawek zaczęła być ogólnie stosowana, jako określenie na charakterystyczny rodzaj robotów, które potrafią zmieniać kształt w wyniku swojej transformacji. Oczywiście, pomysł i franczyza są japońskie, co nie powinno chyba nikogo dziwić, biorąc pod uwagę zamiłowanie tego kraju do wszelkiej maści robotów, czego przykładem jest nie tylko widowiskowa seria Transformers, ale m.in. także wyreżyserowany przez Guillermo del Toro – Pacific Rim.

Tym oto transportem, na Księżyc dotrze zarówno robot-transformer w 2022 roku, jak i łazik w 2029 roku

Co jednak mają popularne Transformersy do kosmosu? To, że według kanwy stamtąd właśnie przybyły na Ziemię i jeden z nich zostanie wysłany na Księżyc, tym razem naprawdę.

Transformer w kształcie piłki i srebrny glob

Japońska agencja kosmiczna postanowiła w 2022 roku wysłać na Księżyc swojego robota, którego celem będzie badanie powierzchni ziemskiego satelity. Poza zbieraniem informacji, jego działania będą także podłożem do umieszczenia na srebrnym globie japońskiego łazika księżycowego, co zostało zaplanowane na 2029 rok. Sam robot już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie, ze względu na swoją budowę oraz to, kim są jego współtwórcy.

Oto realny transformer, który poleci na Księżyc

Urządzenie zostało opracowane we współpracy wyjątkowych podmiotów, bowiem poza JAXA, w projekt zaangażowana jest również firma Sony, która udostępniła technologię umożliwiającą sterowanie robotem. Z kolei Uniwersytet Doshisha oraz japoński producent zabawek – Tomy, odpowiadają za jego konstrukcję. Tym sposobem powstał niewielkich rozmiarów robot, ważący zaledwie kilkaset gramów i w podstawowej wersji mający kształt piłki. Po umieszczeniu go na powierzchni Księżyca jednak, urządzenie rozłoży się automatycznie, a po skonfigurowaniu rozpocznie zbieranie informacji. Jednak, po co tyle zachodu?

Łazik japoński na zdjęciach poglądowych również prezentuje się ciekawie

Zabieg tego typu pozwoli oszczędzić miejsce podczas transportu robota do celu przeznaczenia i w ten sposób zoptymalizuje cały proces. JAXA już zapowiedziała, iż będzie to zaledwie pierwszy tego typu robot i w przyszłości będą powstawać podobne. Trzeba więc przyznać, że skoro już ktoś miał wysłać takiego transformera w kosmos, to nic dziwnego, iż będzie to właśnie Japonia.

Na transport podobnego typu zdecydowali się także twórcy teleskopu kosmicznego Webba, który nie miałby szans zmieścić się do rakiety transportującej w całej okazałości.