Tremont, Atom i Lakefield - wszystko co wiemy o tanich układach Intel'a

Urządzenia internetu rzeczy i najtańsze komputery otrzymają niedługo potężny zastrzyk mocy.

Od lat niebiescy skupiają się na prezentowaniu coraz to nowszych układów należących do serii Intel Core. Przypominamy, że rodzina ta składa się z procesorów Core i3, i5, i7 oraz i9. Im wyższa liczba, tym procesor wydajniejszy, a przy tym droższy. Najtańsze układy Core i3 z powodzeniem stosowane są w podstawowych komputerach, a często wykorzystywane są także do budowy najtańszych komputerów korporacyjnych. Nie zmienia to faktu, że nawet układy Core i3 są za drogie, energochłonne i zbyt wydajne, aby można było zastosować je w najtańszych komputerach PC przeznaczonych dla najmniej zaawansowanych użytkowników i na rynki wschodzące, a także urządzeniach IoT.

Źródło: pcworld.com

Wszyscy internauci, którzy na przestrzeni ostatnich kilku lat chcieli zakupić najbardziej podstawowy komputer do przeglądania sieci, pracy biurowej lub mający służyć jako domowe centrum rozrywki lub być komputerem dla seniorów z pewnością zauważyli, że najtańsze układy Intel Atom, Pentium oraz Celeron od kilku lat nie zostały poważnie zaktualizowane. Procesory te co prawda są bardzo tanie, ale ich wydajność jest równie mała. Dla porównania można dodać, że większość nowoczesnych smartfonów z średniej półki cenowej spokojnie przewyższa swoją wydajnością wszystkie komputery z Intel Atom, Celeron N oraz większością Pentium'ów J.

Na szczęście po kilku latach Intel przypomniał sobie o najniższym segmencie cenowym. Niebiescy zaprezentowali oficjalnie architekturę Tremont, która będzie podstawą do budowy nowych układów Intel Atom dostosowanych do najnowszych potrzeb rynkowych. Co ciekawe procesor Lakefield zastosowany w najnowszym Surface Neo również jest powiązany z tą platformą.

Intel szczegółowo opisał projekt Tremont na czwartkowej konferencji Linley Fall Processor Conference. Firma ujawniła, że pracuje nad projektem już w styczniu tego roku na targach CES, kiedy to zaprezentowano architekturę hybrydową, w której procesory Tremont współpracują z układami Core. Wszystkie informacje pomimo upływu czasu nadal są mgliste i niejasne, a jedynym zapowiedzianym urządzeniem wykorzystującym najnowszą architekturę jest Surface Neo firmy Microsoft. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w chwili obecnej Neo jest jedynie prototypem a finalne urządzenie pojawi się w sprzedaży dopiero za około rok. Microsoft obiecuje, że Surface Neo pojaw się przed gwiazdką 2020 roku.

Wiedząc co nieco o architekturze Tremeont można zacząć zagłębiać się w szczegóły specyfikacji technicznej Surface Neo. Tremont jest architekturą procesora podobnie, jak Sunny Cove jest podstawą najnowszych układów Ice lake należących do 10 generacji. Na szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości taktowania musimy zaczekać, aż na rynku pojawią się pierwsze procesory, które zbudowane zostana przy wykorzystaniu architektury Tremont. Dzięki pracownikowi Intel'a - Stephenowi Robinsonowi, który jest głównym inżynierem w firmie wiemy, że Tremont projektowany był z naciskiem na wykorzystanie w urządzeniach sieciowych oraz internecie rzeczy. Oznacza to, że spektrum wykorzystania najnowszych chipów będzie bardzo szerokie - od najprostszych komputerów do obsługi smart home, przez terminale POS, aż po bankomaty.

Produkty zbudowane z wykorzystaniem Tremont mają wykorzystywać od 0,5 W do 2 W energii. Lakefield i znajdujące się w nim rdzenie Tremont wytwarzane będą w nowoczesnym 10 nm procesie technologicznym, co umożliwi tak drastyczne ograniczenie zużycia energii. Wydajność jednego wątku ma być o 30 procent większa, niż w przypadku poprzednika - Goldmont Plus. Intel opiera się na wynikach benchmarków SPECint i SPECfp.

Źródło: intel via pcworld.com

Mniejsza, ale nie za mała wydajność

Intel nie oszukuje i wprost mówi, że architektura Tremont budowana jest z myślą o zadaniach, które nie wymagają wysokiej mocy obliczeniowej. W rodzinie Lakefield architektura Tremont ma być wykorzystywana jako "małe" rdzenie. To termin zapoczątkowany przez ARM w autorskiej architekturze "big-little". Oznacza to, że zadania w dużej mierze obciążające procesor obsługiwane będą przez wydajne rdzenie klasy średniej, a małe obliczenia poboczne wykonywane będą przy użyciu mniej wydajnych, ale znacznie bardziej energooszczędnych rdzeni. W rodzinie Lakefield wydajniejsze rdzenie zbudowane będą w architekturze Sunny Cove. Przypominamy, że korzystają z niej procesory Ice Lake. Mniej wydajne rdzenie skorzystają właśnie z Tremont. Całość składa się na procesor z różnymi rdzeniami. Rozwiązanie to jest powszechnie stosowane przez producentów smartfonów, gdzie potrzebna jest wysoka wydajność, ale także energooszczędność. Teraz takie procesory trafią również do komputerów i urządzeń IoT.

Źródło: intel via pcworld.com

Tremont jest bezpośrednim następcą poprzednich procesorów Atom znanych jako Goldmont Plus, które później przekształciły się w rdzenie komputerów stacjonarnych i mobilnych o nazwie Gemini Lake. Większość użytkowników mogła nigdy nie słyszeć o tej nazwie, ponieważ na rynku pojawiła się dosłownie garstka układów zbudowanych przy wykorzystaniu Gemini Lake. Mowa o Pentium Silver J5005 o taktowaniu 1,5 GHz, Pentium Silver N5000 oraz kilku układach Celeron. Trafiły one do sprzedaży w czwartym kwartale 2017 roku. Można spotkać je w najtańszych konstrukcjach takich, jak Acer Swift 1 lub Lenovo Ideapad S130.

Źródło: intel

Najnowsze układy mają trafić do najtańszych komputerów przenośnych oraz Intel NUC.

Robinson zdradził, że Tremont został zoptymalizowany pod kątem osiągania dobrych wyników w operacjach jednowątkowych, dzięki czemu powinien dobrze spisać się podczas codziennej pracy. W procesorach z rodziny Lakefield, Tremont otrzyma do wykonania zadania w tle.

Źródło: intel via pcworld.com

Intel uczy, jak budować nowoczesny procesor

Kiedyś procesory Atom były popularne ze względu na cenę. Ich wydajność nie była zbyt wysoka, ale układy świetnie nadawały się do popularnych około 5 lat temu urządzeń hybrydowych, jak Asus T100. Niestety szybko okazało się, że system Windows 10 w połączeniu z mało wydajnym procesorem i niewielką ilością pamięci operacyjnej RAM działa bardzo źle, a większość użytkowników zraziła się do nazwy Atom, ponieważ była ona dla nich odzwierciedleniem wolnego komputera.

Źródło: intel via pcworld.com

Najnowsze układy zbudowane będą zupełnie inaczej. W środku znajdą się mało wydajne rdzenie Tremont, które połączone będą ze znacznie wydajniejszymi rdzeniami Lakefield, dzięki czemu procesor będzie energooszczędny i wydajny zarazem. Podobnie, jak architektura Goldmont Plus, również Tremont oparty jest na czterordzeniowym module, w którym każdy pojedynczy rdzeń współdzieli pamięć podręczną, której ilośc wynosi od 1,5 MB do 4,5 MB pamięci poziomu drugiego. Wszystko zależy od dokładnej konfiguracji procesora.

Mikroarchitektura Tremont posiada również podwójne 128 bitowe jednostki AES do akceleracji kryptograficznej. Nie zabrakło technologii zaufanego rozruchy (trusted boot) oraz Intel Total Memory Encryption. Intel zastosował także Speed Shift. Rozwiązanie to pozwala automatycznie regulować częstotliwość taktowania zegara.