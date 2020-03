Trening bez wychodzenia z domu, czyli najciekawsze kanały fitnessowe na YouTube

Z powodu koronawirusa zostały zamknięte nie tylko szkoły czy instytucje kulturalne, ale także siłownie oraz kluby fitness. Nie należy jednak rezygnować z treningów - możemy wzmacniać swój organizm i podtrzymywać świetną formę we własnych czterech ścianach. Motywujące mogą okazać się kanały na YouTube, które pomogą wam dobrać odpowiednie ćwiczenia.

Spis treści

Stan zagrożenia epidemicznego zmusza nas do pozostania w domu w miarę możliwości. Ze względów bezpieczeństwa zostało zamkniętych wiele instytucji sportowych – siłownie, baseny czy kluby fitness. Pamiętajmy jednak, aby w czasie kwarantanny nie rezygnować z aktywności fizycznej. To szczególnie ważne dla osób, które pracują zdalnie i większość czasu spędzają przy biurku. Nawet jeśli wcześniej nie uczęszczało się na treningi, to dobry czas, aby zacząć dbać o swoją formę. Pamiętajmy również, że aktywność fizyczna polepsza nasze samopoczucie. W sieci znajdziemy wiele przydatnych informacji, jak zacząć ćwiczyć samodzielnie w domowych warunkach.

Ważne, aby określić swój stopień zaawansowania i wybrać odpowiedni plan treningowy. Osoby początkujące powinny zacząć od krótkich, prostych ćwiczeń, stopniowo zwiększając ich intensywność. Nie potrzebujemy do tego specjalistycznego sprzętu – wystarczająca okazuje się masa własnego ciała. Istotna jest jednak właściwa technika i prawidłowa postawa, aby nie nabawić się kontuzji podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z materiałów dostępnych na YouTube. Postanowiliśmy wskazać kilka interesujących kanałów fitnessowych, dzięki którym poprawisz swoją kondycję, otrzymasz wskazówki dotyczące zdrowego odżywiania i przede wszystkich – motywację do działania.

POLSKIE KANAŁY

Monika Kołakowska

Jednym z najpopularniejszych kanałów fitness na YouTube, jest ten prowadzony przez Monikę Kołakowską. Są to przede wszystkim treningi siłowe i interwałowe, czyli nastawione na odchudzanie i rzeźbienie sylwetki. Znajdziemy tam ćwiczenia na brzuch, pośladki i inne partie ciała, przeznaczone zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Przydatne mogą okazać się informacje na temat spalanych kalorii podczas wykonywania konkretnych treningów. To kanał dla osób, które chcą stracić kilka zbędnych kilogramów, a także poprawić swoją dotychczasową kondycję.

Link do kanału: Monika Kołakowska

Codziennie fit

To kanał prowadzony przez Martę Hennig, która w profesjonalny sposób przedstawia poszczególne treningi na różne partie ciała. Dokładnie omówiona zostaje każda technika oraz postawa, jaką powinniśmy przyjąć podczas wykonywania danego ćwiczenia i na co zwrócić szczególną uwagę. Oprócz tego, na kanale pojawiają się porady oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia i odżywiania. Materiały przeznaczone są zarówno dla osób, które dopiero zaczynają trenować, jak i tych, które mają już za sobą poziom początkujący.

Link do kanału: Codziennie fit

Ewa Chodakowska

Na naszej liście nie może oczywiście zabraknąć kanału Ewy Chodakowskiej, która już jakiś czas temu zasłynęła jako autorka programów fitness. Dzięki przemyślanym treningom, motywującym określeniom i bezpośrednim zwrotom do odbiorców, zyskała sobie szerzę fanów. Jej kanał na YouTube to nie tylko ćwiczenia, ale również wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia i odżywiania. Oprócz tego wśród materiałów znajdziemy wywiady z osobami, którym udało się schudnąć, dzięki programom instruktorki.

Link do kanału: Ewa Chodakowska

Trening Fitness

Kanał prowadzony przez Paulę Piotrzkowską także gwarantuje pobudzenie naszej aktywności fizycznej. Wśród materiałów znajdą się nie tylko ćwiczenia odchudzające, ale także rozciągające oraz odcinki poświęcone „zdrowemu kręgosłupowi”. Podobnie, jak na innych kanałach, nie zabraknie wskazówek dotyczących zdrowego odżywiania i bycia fit.

Link do kanału: Trening Fitness

Odchudzanie Bez Kitów

To kanał, który prowadzony jest przez różne trenerki, m.in. przez Natalię Gacką i Katarzynę Dziurską. Prezentują różne formy ćwiczeń dla mniej i bardziej zaawansowanych osób. Intensywność zależy od poziomu, na który się zdecydujemy oraz od tego czy zależy nam na treningu całego ciała czy tylko konkretnych partii. Wśród materiałów znajdziemy serię odcinków poświęconą ćwiczeniom dla kobiet w ciąży. Do tego dochodzą kulinarne przepisy, z których możemy skorzystać.

Link do kanału: Odchudzanie Bez Kitów

so KAYKA

Nieco inną formę ćwiczeń prezentuje na swoim kanale Kaya Sadowska, która uczy tańca. To świetna okazja, aby rozruszać swoje ciało i nabrać pewności siebie. Wśród materiałów znajdziemy odcinki poświęcone poszczególnym ruchom bioder, ramion czy klatki piersiowej, a także będziemy mogli nauczyć się robić szpagat! To nie tylko kanał poświęcony treningom, ale również podróżom i ciekawostkom wziętym z życia tancerki.

Link do kanału: so KAYKA

Agata Ucińska

Dla szukających wyciszenia i odprężenia, proponujemy kanał Agaty Ucińskiej, ze wskazówkami, jak prawidłowo ćwiczyć jogę. Pojawiają się tam różne rodzaje metod i praktyk, w zależności od tego, jakie efekty chcemy uzyskać. Możemy zdecydować się m.in. na jogę rozgrzewającą, rozciągającą, na spięte barki czy na stres. Każda metoda jest oddzielnie omówiona i zaprezentowana przez autorkę kanału. Z pewnością warto posłuchać wskazówek i spróbować tego rodzaju ćwiczeń.

Link do kanału: Agata Ucińska

Michał Kanclerz TrenerTV

Plany treningowe, propozycje diety, wskazówki dotyczące spalania kalorii, porady na temat sprzętu i wiele innych informacji znajdziecie na kanale Michała Kanclerza TrenerTV. Nie jest to cykl treningów, lecz niezbędna wiedza potrzebna do efektywnego odchudzania i utrzymania odpowiedniej formy. Autor omawia, w jaki sposób zacząć trenować, na co zwrócić szczególną uwagę i co robić, aby były widoczne rezultaty. Materiały dotyczą głównie treningów na siłowni, ale nie zabraknie też odcinków poświęconych ćwiczeniom w domu.

Link do kanału: Michał Kanclerz TrenerTV

ZapytajTrenera.pl

To kanał dla zainteresowanych bardziej zaawansowanymi treningami, w kierunku kulturystki. Tematyka materiałów poświęcona jest technikom wykonywania poszczególnych ćwiczeń na siłowni i nie tylko, poradom dietetycznym oraz suplementacji. Fachowe porady udzielane są przez profesjonalnych trenerów. Warto zajrzeć na ten kanał, jeśli szukacie wskazówek na temat ćwiczenia na siłowni.

Link do kanału: ZapytajTrenera.pl

TRENUJ Z KRZYCHEM

Miłośnikom piłki nożnej polecamy kanał Krzysztofa Golonki – Mistrza Świata Trików Piłkarskich. Prezentuje swoje umiejętności, spotyka się ze znanymi piłkarzami oraz przedstawia wiele ciekawostek dotyczących sportu. Do tego, uczestniczy w różnych wyzwaniach, prowadzi ciekawe konkursy i przekazuje swoją wiedzę, tym którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki na boisku. To na pewno talent warty uwagi.

Link do kanału: TRENUJ Z KRZYCHEM

KANAŁY ZAGRANICZNE

POPSUGAR Fitness

To jeden z najpopularniejszych zagranicznych kanałów fitnessowych. Znajduje się tam wiele treningów o różnej długości i intensywności – zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Możemy skorzystać również z nauki podstawowych kroków tanecznych, a także uczestniczyć w zajęciach zumby czy pilatesu. To kanał dla każdego, kto chce się rozruszać i poprawić swoją formę.

Link do kanału: POPSUGAR Fitness

XHIT Daily

Dla bardziej wymagających i wytrwałych sprawdzi się kanał XHIT Daily. To treningi w stylu „chcesz mieć brzuch jak Jessica Alba, pośladki jak Beyonce, a nogi jak Miley Cyrus?”, ale na pewno skuteczne i efektowne. Profesjonalna forma i różnorodność ćwiczeń zachęca do aktywności. Spalicie zbędne kilogramy, wyrzeźbicie ciało, a przede wszystkim poprawicie swoją kondycję.

Link do kanału: XHIT Daily

Yoga With Adriene

Joga w wersji po angielsku może spodobać się tym, którzy chcą działać nieco spokojniej. Autorka kanału przedstawia poszczególne techniki oraz metody wykonywania ćwiczeń. Daje wskazówki i zachęca do wspólnego trenowania zarówno osoby początkujące, jak i mające ten poziom już za sobą.

Link do kanału: Yoga With Adriene

FitnessBlender

To świetna propozycja dla osób, które dopiero rozpoczynają regularne ćwiczenia. Na kanale znajduje się bardzo dużo materiałów i każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Są tam zaprezentowane treningi cardio, siłowe, tzw. HIIT oraz zajęcia jogi czy pilatesu, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania. Do tego pojawiają się ciekawe przepisy kulinarne, z których możemy skorzystać.

Link do kanału: FitnessBlender

NerdFitness

Na sam koniec kanał, który posiada bardziej amatorską formę, ale jednocześnie skutecznie zachęca do działania. Głównym celem prowadzącego jest zmiana sposobu myślenia oraz poprawa samopoczucia, odchudzanie stoi tutaj na drugim miejscu. Pojawiają się odcinki z treningami oraz wskazówkami, ale także zabawne nagrania samego autora. To kanał dla osób, które zaczynają trenować i potrzebują dużej dawki motywacji przed startem.

Link do kanału: NerdFitness