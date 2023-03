Triada – czy to serial oparty na faktach? Czy Netflix stworzy sezon 2.?

Triada to jeden z najnowszych przebojów Netflixa w naszym kraju. Czy meksykańska opowieść została oparta na prawdziwych wydarzeniach? I czy fani produkcji mogą spodziewać się 2. sezonu serialu?

Spis treści

Triada – prawdziwa historia?

Tytuł: Triada (Tríada)

Triada (Tríada) Twórcy: Leticia López Margalli

Leticia López Margalli Gatunek: thriller, dramat

thriller, dramat Czas emisji: 2023

2023 Kraj produkcji: Meksyk

Triada to meksykański serial opowiadający dziwną, skomplikowaną historię kobiety o imieniu Rebecca (Maite Perroni), pracującej jako biegła od medycyny sądowej. Pewnego dnia bohaterka dowiaduje się o zabójstwie niejakiej Aleidy Trujano, która jest do niej niezwykle podobna. Jakby tego było mało, Rebecca natrafia na jeszcze jedną kobietę, do której wykazuje silne podobieństwo... Sprawa zaczyna przybierać coraz dziwniejsze oblicze, gdy stopniowo zaczynają ginąć wszyscy mogący wyjaśnić, co chodzi w tej dziwnej aferze.

Serial na Netflixa trafił 22 lutego 2023 roku, a władze serwisu potwierdziły, że produkcja powstała na podstawie prawdziwych wydarzeń. Jakich? Aby to ustalić, trzeba się cofnąć do roku 2018 i filmu dokumentalnego Bliscy nieznajomi (Three Identical Strangers).

Dokument jest opowieścią o trzech nastolatkach, którzy w latach 80. niespodziewanie odkryli, że są trojaczkami rozdzielonymi po narodzinach. Jak się okazało, byli oni obiektami nieetycznego badania naukowego zapoczątkowanego w latach 50. przez doktora Peter Neubauera i psycholog dziecięcą doktor Violę Bernard. Po urodzeniu każdy z trojaczków został umieszczony w innej rodzinie – każda z nich posiadał zupełnie inny socjoekonomiczny charakter. Celem eksperymentu było sprawdzenie, co wywiera na człowieka większy wpływ: wychowanie czy geny.

Triada jest więc serialem bardzo luźno opartym na autentycznych wydarzeniach. Wątek kryminalny został w całości stworzony przez scenarzystów.

Czy będzie sezon 2.?

Wydaje się, że Triada zrobiła spore wrażenie na subskrybentach Netfliksa, którzy z pewnością nie mieliby nic przeciwko obejrzeniu dalszego ciągu historii. Jednak z fabularnego punktu widzenia, nie ma na to wielkich szans. W finale sezonu cały spisek został ujawniony, a losy bohaterów zyskały konkluzję. Oczywiście, kreatywni scenarzyści (i jeszcze bardziej kreatywni księgowi) na pewno znajdą sposób na rozwinięcie opowieści, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jednak na razie władze Netfliksa milczą na temat dalszych losów serialu.

Zobacz także: Szajka – powstanie 3. sezon francuskiego serialu Netflixa?