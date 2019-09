Trials Of Mana - kultowy jRPG z datą premiery

Trials Of Mana - remake trzeciej odsłony z cyklu "Mana", zadebiutuje w kwietniu 2020 roku na PC, PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.

Trials of Mana zadebiutowało oryginalnie w 1995 roku na konsoli SNES jako Seiken Densetsu 3. Produkcja ta była jednocześnie kontynuacją wyjątkowo cenionej gry - Secret of Mana, której remake otrzymaliśmy w zeszłym roku. Square Enix wyjątkowo upodobało sobie ostatnio "wskrzeszanie" starych marek oraz odświeżanie swoich najbardziej kultowych gier i nic nie wskazuje na to, aby ten trend miał się zmienić.

W przyszłym roku będziemy mogli bawić się przy Final Fantasy VII Remake (już od 3 marca), a jak właśnie się dowiedzieliśmy, nieco później - dokładnie 24 kwietnia, do sprzedaży trafi unowocześniona edycja Trials of Mana.

Trials of Mana do dynamiczna gra jRPG, w której nie brakuje licznych i efektownych starć z przeciwnikami, rozwoju postaci i wciągającej historii. Odświeżona wersja gry została zbudowana całkowicie od podstaw, tak aby twórcy mogli zaoferować nam współczesną oprawę audio-wizualną. Dodatkowo możemy również liczyć na zdubbingowane linie dialogowe oraz liczne usprawnienia w samym gameplay'u, który przez niemal ćwierć wieku mógł się nieco zestarzeć.

Jak remake Trials of Mana prezentuje się w akcji, możecie podziwiać na najnowszym materiale wideo.

Trials of Mana zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch. Na wszystkich wymienionych platformach gra zadebiutuje 24 kwietnia 2020 roku.