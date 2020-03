Trials of Mana - demo kutlowego jRPG-a zadebiutuje już dziś na PS4 i Nintendo Switch

Square Enix jest pewne swego i już dzisiaj pozwoli nam wypróbować Trials of Mana.

Trials of Mana ro remake trzeciej odsłony z cyklu "Mana", która oryginalnie zadebiutowała w 1995 roku na konsoli SNES jako Seiken Densetsu 3. Produkcja ta jest przedstawicielem gatunku jRPG nastawionym na dynamiczne starcia w czasie rzeczywistym. Nie brakuje tu zatem stylizowanej oprawy graficznej, rozwoju postaci, ciekawych bohaterów niezależnych i mnóstwa przedmiotów do zbierania i kolekcjonowania.

Choć Trials of Mana zadebiutuje dopiero za miesiąc, to twórcy gry - Square Enix, postanowili, że już dzisiaj pozwolą graczom na PlayStation 4 i Nintendo Switch wypróbować nadchodzącą produkcję. Wersja demonstracyjna gry umożliwi nam na rozegranie, krótkiego, początkowego etapu gry, w którym będziemy mogli m.in. zmierzyć się z pierwszym bossem. Demo pozwoli nam na stworzenie drużyny (składającej się z maksymalnie 3 bohaterów) spośród sześciu dostępnych postaci. Pozwoli to na wydłużenie zabawy z wersją próbną i przetestowanie różnych wariantów ustawienia zespołu.

Jak łatwo się domyślić, nowa wersja Trials of Mana została zbudowana całkowicie od podstaw. Sprawia to, że produkcja ta prezentuje się wyjątkowo urokliwie i z całą pewnością przypadnie do gustu sympatykom japońskich gier fabularnych.

Produkcja od Square Enix zadebiutuje 24 kwietnia na PlayStation 4, Nintendo Switch i PC. Japoński producent ostatnimi czasy, wyjątkowo chętnie udostępnia wersje demonstracyjne swoich gier. Przypomnijmy, że niedawno opublikowano demo Final Fantasy 7 Remake.

źródło: gamingbolt.com