Trine 4: The Nightmare Prince z datą premiery

Twórcy gry Trine 4: The Nightmare Prince - Studio Frozenbyte wraz z wydawcą - firmą Modus Games, ujawnili datę debiutu najnowszej odsłony serii Trine.

Seria platformowych gier logicznych - Trine, zadebiutowała w 2009 roku. Ciepło przyjęta produkcja szybko, bo już w 2011 roku, doczekała się kontynuacji. Niestety po dwóch udanych częściach studio Frozenbyte przygotowało w 2015 roku - Trine 3: The Artifacts of Power, które okazało się grą znacznie gorszą od poprzedników. Fatalne przyjęcie produkcji spowodowało, że pod znakiem zapytania stanęły dalsze losy całej serii. Na szczęście przy wsparciu nowego wydawcy Frozenbyte zdecydowało się na przygotowanie Trine 4, które ma w swoich założeniach znacznie bardziej przypominać części 1-2 niż część 3.

Już dzisiaj wiemy, że Trine 4: The Nightmare Prince zadebiutuje 8 października tego roku na PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jak poinformował wydawca gry - firma Modus Games, tego samego dnia do sprzedaży trafi Trine Ultimate Collection, czyli kompletny zestaw wszystkich czterech części sagi.

Trine 4: The Nightmare Prince na zaprezentowanych do tej pory materiałach prezentuje się znakomicie. Twórcy powrócili do, znanej z pierwszych dwóch odsłon, grafiki wykonanej w technice 2.5D. Trójka, dobrze znanych fanom serii bohaterów - Amadeus, Zoya i Pontius, wyrusza w kolejną pełną przygód podróż. Otrzymają oni do swojej dyspozycji nowej umiejętności, które będą mogli wykorzystać nie tylko rozwiązując zagadki logiczne, ale również podczas starć z przeciwnikami. Co ciekawe, pomimo tego, że w Trine 4 wciąż pozostaje trójka bohaterów, to gra zaoferuje nam kooperację (zarówno lokalnie, jak i online) do czterech graczy.

źródło: neowin.net