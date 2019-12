Triton 300 - najtańszy Predator trafia do Polski

Predator Triton 300 reklamowany jest jako "laptop dla graczy, który nie zrujnuje portfela". Co ma do zaoferowania?

Predator Triton 300 dostępny jest w konfiguracjach, różniących się procesorami oraz ilością pamięci RAM. W przypadku procesorów dostępne są modele 9. generacji z linii Intel Core i7. Ilość RAM - jest to DDR4 SDRAM - rozpoczyna się od 8GB. Miejsce na system i dane to oczywiście dysk SSD - najmniejszy wariant ma 512GB. Laptop może obsłużyć dwa dyski SSD PCIe NVMe o pojemności 1 TB w macierzy RAID 0 lub jeden dysk twardy o 2 TB. Wszystkie modele łączy ta sama karta graficzna, którą jest NVIDIA GeForce 1650. W swojej najtańszej konfiguracji Triton 300 kosztuje dokładnie 3999 zł. Niezależnie od konfiguracji, każdy laptop ma ekran 15,6" ze stosunkiem ekranu do powierzchni obudowy 77%. Obraz wyświetlany jest w Full HD, a częstotliwość jego odświeżania to wysokie 14 Hz. Matryca IPS wykazuje czas reakcji na poziomie 3ms.

Triton 300 ma obudowę wykonaną częściowo ze stopu aluminium, a rama i podstawa to ABS. Klawiatura ma cztery strefy podświetlenia RGB. Dodatkiem są dwa specjalne klawisze: Turbo i PredatorSense. Ponieważ ma umożliwiać intensywne rozgrywki, niezbędne jest optymalne chłodzenie podzespołów. W tym celu zastosowano w nim autorską technologię firmy Acer - AeroBlade 3D czwartej generacji. Wykorzystuje ona 59 metalowych łopatek (o grubości 0,1 mm każda), aby zapewnić optymalna cyrkulację powietrza oraz maksymalnie zredukować emitowany hałas.

Wszystkie warianty Predator Triton 300 są już dostępne w Polsce. Sprzedaż prowadzi wyłącznie Acer Store.