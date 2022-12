Troll 2 – kiedy sequel norweskiego monster movie? Twórcy filmu zdradzają swoje plany

Spodobała Wam się historia potwora pustoszącego norweskie miasta? Jeśli tak, z pewnością zastanawiacie się, czy z Norwegii do Netflixa przybędzie więcej przedwiecznych potworów. Postanowiliśmy więc sprawdzić, czy powstanie 2. część Trolla.

Troll – norweski monster movie hitem na Netfliksie

Opowieść o pradawnym potworze terroryzującym Norwegię nie brzmi jak przepis na hit platformy streamingowej – to raczej opis kameralnego folk horroru, który obejrzą głównie pasjonaci gatunku. A jednak Troll to jedno z największych zaskoczeń ostatnich dni na Netfliksie. Film, stworzony przez Roara Uthauga na podstawie scenariusza Espen Aukana, zręcznie łączy wątki z norweskich legend z konwencją wypracowaną przez takie marki, jak Godzilla czy King Kong.

Oto w norweskiej kopalni dochodzi do potężnej eksplozji. Straty ludzkie i finansowe to jedynie początek katastrofy – wybuch budzi bowiem gigantycznego trolla, który do tej pory spoczywał w czeluściach gór. Krwiożercze monstrum rusza, by terroryzować miasta, a czoło próbuje stawić mu uzbrojona po zęby armia oraz para naukowców.

Troll na Netfliksie zadebiutował 1 grudnia 2022 i błyskawicznie znalazł się w najchętniej oglądanych filmach serwisu. Opinie widzów i recenzje dziennikarzy są jednak różne. W serwisie Rotten Tomatoes od użytkowników produkcja otrzymała ledwie 3 gwiazdki na 5. W tym samym czasie film przychylnie oceniło aż 88% recenzentów.

Troll – czy Netflix planuje sequel?

Opowieści o potworach to świetny materiał na franczyzę, a skandynawski folklor roi się od przerażających istot, które mogą poważnie utrudniać ludziom życie. W zakończeniu Trolla pada na ten temat wyraźna sugestia – ocaleli bohaterowie zastanawiają się bowiem, czy norweskie góry nie skrywają przypadkiem więcej monstrów. Brzmi to, jak rewelacyjna furtka do sequela, który – jak się okazuje – mają wielką ochotę zrealizować twórcy filmu.

W wypowiedzi dla serwisu What's on Netflix reżyser Roar Uthaug i producent Kristian Strand Sinkerud przyznali, że mają nadzieję na kolejną część Trolla:

Jako filmowcy zawsze mamy ambicje, by zrobić coś, co potrwa trochę dłużej niż jeden film. Oczywiście chcemy stworzyć kolejną część, a być może i dwie, ale wszystko zależy od tego, jak publiczność zareaguje na Trolla.

Tak naprawdę wszystko leży więc w rękach (i oczach) subskrybentów Netflixa. Jeśli film będzie cieszył się dobrą oglądalnością i pozytywnymi opiniami widzów, władze serwisu z pewnością nie zawahają się przed stworzeniem kontynuacji. Na decyzję w tej sprawie musimy jednak jeszcze zaczekać.

