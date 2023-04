True Detective, sezon 4. – kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o mrocznym serialu HBO

Detektyw to antologia, która w każdym sezonie przedstawia inną opowieść o kryminalnym charakterze. Akcja poszczególnych sezonów zawsze rozgrywa się na terenie USA, a bohaterami są policyjni śledczy starający się rozwikłać skomplikowane zagadki zabójstw i porwań. Serial korzysta z motywów kina neo-noir, takich jak: postać zniszczonego życiem detektywa, brutalne zbrodnie, zatarcie granicy między dobrem a złem, pesymistyczna wizja świata czy wszechogarniająca atmosfera przegranej.

Luizjana, rok 1995. Detektywi Marty Hart (Woody Harrelson) oraz Rust Cohle (Matthew McConaughey) próbują rozwikłać zagadkę zabójstwa prostytutki, której ciało znaleziono na polu trzciny cukrowej, a także badają sprawę zaginięcia dziewczynki. W 2012 roku obaj mężczyźni biorą udział w wewnętrznym policyjnym dochodzeniu dotyczącym spraw, które wspólnie prowadzili 17 lat wcześniej. W retrospekcjach odtwarzają szczegóły trudnych, pełnych makabry śledztw, a także analizują łączącą ich znajomość.

Kalifornia. Policjant drogówki Paul Woodrugh (Taylor Kitsch) na poboczu autostrady odkrywa ciało pracownika administracji, Bena Caspere'a. Śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny ma poprowadzić dwójka detektywów, Ray Velcoro (Colin Farrell) i Ani Bezzerides (Rachel McAdams). Policjanci próbują odnaleźć zabójcę Caspere'a.

Wyżyna Ozark. W 1980 roku detektywi Wayne Hays (Mahershala Ali) i Roland West (Stephen Dorff) bezskutecznie próbują odnaleźć zaginione w tajemniczych okolicznościach rodzeństwo Purcellów. W 1990 roku nierozwiązana sprawa zostaje ponownie otwarta, gdy w okradzionej aptece policja trafia na odciski palców zaginionej przed laty Julie Purcell. W 2015 roku Hays udziela wywiadu do dokumentu o charakterze true crime.

Alaska. Detektywki Liz Danvers (Jodie Foster) i Evangeline Navarro (Keli Reis) zostają oddelegowane do śledztwa w sprawie dziwnego zaginięcia grupy mężczyzn. By rozwiązać sprawę, policjantki muszą jednak odkryć ponurą historię małego miasteczka skrytego w śniegu i ciemności.

Dokładna data premiery serialu nie została jeszcze ogłoszona. Jednak według zapewnień twórców 4. sezon Detektywa na HBO Max powinien trafić w 2023 roku.

