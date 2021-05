Trump z własną platformą komunikacyjną? To już się dzieje.

W marcu tego roku pojawiły się informacje, że Donald Trump planuje wrócić do mediów społecznościowych. A skoro nadal jest zbanowany na Facebooku i Twitterze i nie może wejść drzwiami, to w swoim stylu wchodzi oknem, otwierając swoją własną platformę.

Po zamieszkach na Kapitolu i wypowiedziach byłego prezydenta USA w mediach społecznościowych, jego konta zostały zbanowane m.in. na Facebooku oraz Twitterze. Donald Trump już w marcu zapowiedział, że chce stworzyć własną platformę komunikacyjną. Jak postanowił, tak też uczynił i światło dzienne ujrzał serwis "Z biurka Donalda J. Trumpa".

Co prawda konta Trumpa w "socialkach" są nadal zablokowane i raczej nie zapowiada się, aby miało się to szybko zmienić, jednak zwolennicy byłego prezydenta mogą udostępniać jego posty z serwisu na wszystkich platformach społecznościowych. Poza tym mogą komentować i polubić wszystkie wpisy.

No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wielkie plany wejścia na rynek społecznościówek. Bo tak naprawdę, jest to zwyczajny blog postawiony na Wordpressie, co zauważyło już sporo osób z "wielkiego świata". Kara Swisher, amerykańska dziennikarka powiedziała na antenie BBC Radio:

To jest blog... Pomyślałam "2002 dzwoni i chce z powrotem swojego bloga"

Dajmy jednak szansę nowej platformie i zobaczmy, jak rozwinie się w przyszłości.