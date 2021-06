Truskawkowa Pełnia już dziś! To ostatnia Superpełnia w tym roku

Dziś w nocy będzie miała miejsce pełnia, ale nie byle jaka, bo Truskawkowa. Dodatkowo, będzie to Superpełnia i ostatnie takie widowisko w 2021 roku.

Pełnie księżyca mają miejsce około co miesiąc, jednak niektóre z nich są bardziej wyjątkowe, niż pozostałe. Tak też będzie i dzisiejszej nocy, gdy na nocnym niebie zagości wyjątkowy Truskawkowy księżyc, który będzie dodatkowo Superpełnią. Warto na początek wyjaśnić, czym właściwie są te poszczególne zjawiska.

Superpełnia Księżyca

Pełnia księżyca jest zjawiskiem doskonale wszystkim znanym i występującym około raz w miesiącu, gdy na nocnym niebie widoczna jest tarcza księżyca w całej swojej okazałości. Superpełnia natomiast ma miejsce wtedy, gdy ziemski satelita znajduje się maksymalnie blisko Ziemi. W efekcie, księżyc wydaje się wizualnie większy i aż o 30% jaśniejszy, niż zazwyczaj.

Źródło: Tonda Tran/Pixabay

Truskawkowa pełnia

Nazwa potoczna zjawiska astronomicznego, jakim jest Truskawkowa Pełnia słusznie sugeruje, że podczas tej wyjątkowej nocy poświata księżyca jest zabarwiona na różowo lub na blado czerwony kolor. Wbrew pozorom jednak, geneza tej nazwy nie powstała wcale na podstawie barwy, ale czasu, w którym ta wyjątkowa pełnia występuje. Czerwcowa pełnia zbiega się bowiem najczęściej z okresem, w którym w poszczególnych częściach Ameryki Północnej dojrzewają truskawki. Źródło: Maria Angélica Spínola Yamaguchi/Pixabay Samo czerwone zabarwienie księżyca jest już klimatyczne, jednak zbiegając się w czasie z pełnią, daje nam to wyjątkowo piękne zjawisko.

Superpełnia Truskawkowego Księżyca

Połączenie specyficznych zjawisk astronomicznych, jakimi są Superpełnia i Truskawkowy Księżyc, pozwoli nam dzisiaj obserwować wyjątkowy spektakl, jakim będzie Superpełnia Truskawkowego Księżyca. Zjawiska tego typu są raczej rzadkie, jednak w tym roku mamy niebywałe szczęście być świadkami dwóch takich, pokrewnych wydarzeń i to miesiąc po miesiącu. Zaledwie miesiąc temu bowiem, miała miejsce Superpełnia Krwawego Księżyca i jeśli ją przegapiliście, to dzisiejsze widowisko będzie kolejna i ostatnią już w tym roku okazją. Tym bardziej, że będzie to ostatnia Superpełnia w 2021 roku w ogóle.

Pełnia Truskawkowego Księżyca – jak oglądać

Puki co, dzisiejsza pogoda nie sprzyja obserwacji nieba, a na dalszą część dnia i w czasie nocy zapowiadane są silne burze i opady deszczu. Wiąże się to oczywiście również z dużym zachmurzeniem nieba, jeśli jednak choć na chwilę nocne niebo stanie się bardziej przejrzyste, to zwrócić wzrok w jego kierunku. W wypadku, gdy ziemskiego satelitę przesłonią chmury, nie powinniśmy się wyjątkowo martwić. Widok w pewnym stopniu powinien się utrzymać nawet do soboty.