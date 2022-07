Trwa Amazon Prime Day 2022! Sprawdź najlepsze promocje na iPhone'y oraz Apple Watch'e

12 lipca rozpoczęła się akcja Amazon Prime Day, dzięki której na stronie sklepu znajdziemy wiele przecenionych produktów Apple.

Źródło: Amazon

Czym jest Amazon Prime Day i jak skorzystać z rabatów

Prime Day to akcja promocyjna prowadzona przez firmę Amazon. Specjalne oferty pojawią się na platformie w dniach 12 i 13 lipca.

Aby skorzystać z rabatów należy być subskrybentem usługi Amazon Prime w ramach, której otrzymujemy dostęp do Prime Video, przecen na Prime Gaming oraz wielu darmowych gier. O wszystkich korzyściach jakie płyną z subskrypcji możecie przeczytać tutaj - LINK.

Zobacz również:

Najlepsze promocje na urządzenia Apple

Apple Watch Series 3 taniej o 10%

Starsze wydanie popularnego zegarka marki Apple.

Urządzenie posiada łączność bluetooth, moduł NFC oraz opcję GPS. Smartwatch jest wodoszczelny i będzie świetnym partnerem do treningu.

Oszczędzasz: 100 zł

Strona promocji: LINK

iPhone 13 (wariant niebieski z 512 GB pamięci) taniej o 7%

Flagowy smartfon amerykańskiego producenta.

Urządzenie jest jednym z najszybszych telefonów na rynku. W promocji znajduje się wariant w niebieskim wykończeniu, oferujący 512 GB miejsca na pliki użytkownika.

Oszczędzasz: 404 zł

Strona promocji: LINK

iPhone 12 (wariant czarny z 256 GB pamięci) taniej o 5%

Flagowiec z 2020 roku.

Smartfon wyposażony jest w wyraźny wyświetlacz Super Retina o przekątnej 6.1 cala. Zniżka w wysokości 5% dotyczy modelu z 256 GB pamięci wewnętrznej.

Oszczędzasz: 210 zł

Strona promocji: LINK

iPhone 12 (wariant czerwony z 128 GB pamięci) taniej o 5%

Ten sam model, co w przypadku poprzedniej promocji, ale w wersji z nieco mniejszą ilością miejsca na pliki użytkownika oraz w innym kolorze.

Oszczędzasz: 190 zł

Strona promocji: LINK

iPhone 13 mini (wariant czerwony z 128 GB pamięci) taniej o 3%

Promocja skierowana szczególnie do fanów kompaktowych smartfonów.

Telefon posiada 5.4 calowy ekran, co zdecydowanie wyróżnia go na tle dzisiejszych flagowców. Jest to również ostatni model w serii Mini, z której Apple rezygnuje w tym roku.

Oszczędzasz: 100 zł

Strona promocji: LINK

Pozostałe produkty marki Apple, które zostały objęte promocją możecie znaleźć tutaj - LINK.