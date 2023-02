Trwa promocja na Galaxy Watcha 5 Pro! Przy zakupie smartwatcha zaoszczędzisz kilkaset złotych

Najnowsze zegarki Samsunga możecie teraz kupić w bardzo atrakcyjnych cenach.

Spis treści

Który wariant Galaxy Watcha 5 wybrać?

Seria Galaxy Watch 5 została zaprezentowana w sierpniu zeszłego roku. Wśród pokazanych modeli znalazły się dwa warianty urządzenia:

Galaxy Watch 5 ,

, Galaxy Watch 5 Pro.

Wersja oznaczona jako Pro zadebiutowała w jednym rozmiarze, natomiast tańsze modele można zakupić w edycji 40 mm lub 44 mm.

Każdy ze smartwatchy posiada także dwa warianty oferujące łączność Bluetooth lub Bluetooth + LTE. W pierwszym przypadku odbieranie połączeń oraz sms-ów możliwe jest jedynie wtedy, gdy w pobliżu znajduje się smartfon. Jeżeli zdecyduje się na zakup wersji obsługującej łączność LTE, to otrzymacie możliwość podpięcia karty e-sim, dzięki której odbieranie połączeń będzie możliwe również przy użyciu samego zegarka.

Zobacz również:

Galaxy Watch 5 Pro posiada niemalże te same funkcje co jego tańsze modele, ale został wykonany ze znacznie trwalszych materiałów. Dodatkowo wariant Pro posiada znacznie pojemniejszą baterię (590 mAh vs 284 mAh lub 410 mAh w zależności od rozmiaru), która jest w stanie wytrzymać 2/3 dni na pojedynczym ładowaniu.

Promocja na Galaxy Watcha 5 oraz Galaxy Watcha 5 Pro

Fot. Konrad Łącki / PCWorld

Wszystkie modele smartwatcha zostały objęte promocyjną ofertą, dzięki której po zakupie urządzenia dostaniecie zwrot gotówki w wysokości 400 zł (podstawowe warianty) lub 600 zł (wersja Pro). Ceny wszystkich wersji zegarka - po uwzględnieniu zwrotu gotówki - prezentują się następująco:

Galaxy Watch 5 40mm

Wersja BT / Cena: 1299 zł 899 zł / Link

/ Link Wersja LTE / Cena: 1499 zł 1099 zł / Link

Galaxy Watch 5 44mm

Wersja BT / Cena: 1449 zł 1049 zł / Link

/ Link Wersja LTE / Cena: 1649 zł 1249 zł / Link

Galaxy Watch 5 Pro

Wersja BT / Cena: 2099 zł 1499 zł / Link

/ Link Wersja LTE / Cena: 2299 zł 1699 zł / Link

Jeżeli interesują Cię również inne promocje na urządzenia z serii Galaxy, to sprawdź nasz tekst na ten temat. Obecnie rabatem objęte są nie tylko zegarki z serii Galaxy Watch 5, ale i zeszłoroczny Galaxy S22 Ultra. Artykuł znajdziecie tutaj. Dodam również, że zegarki Samsunga nie są jedynymi smartwatchami, których zakup warto rozważyć, a już wkrótce na rynku ma pojawić Xiaomi Watch S1 Pro. Data jego premiery nie jest jeszcze pewna, ale najprawdopodobniej zostanie on zaprezentowany 26 lutego podczas pokazu flagowców z serii Xiaomi 13. Więcej na temat samego zegarka możecie przeczytać tutaj.