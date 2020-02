Trwają prace nad Tales from the Borderlands 2

Niedawno reaktywowane studio Telltale Games pracuje nad kontynuacją Tales from the Borderlands.

Telltale Games powróciło "do gry" po wielu perypetiach. Studio zasłynęło graficznymi grami przygodowymi, wydawanymi w formie odcinków, a wiele z ich produkcji opierało się na licencjach wielkich marek, takich jak: The Walking Dead, Minecraft, Batman czy właśnie Borderlands. W wyniku złego zarządzania firma zmuszona była ogłosić upadłość. Na szczęście, pozostałości studia wykupiła firma LCG Entertainment, która wskrzesiła kultowe studio. Obecnie, reaktywowane pod nowym kierownictwem, Telltale Games pracuje pełną parą nad kolejnymi produkcjami.

Doniesień na ten temat dostarczył leakster hereitismydude na serwisie Reddit. Informator jest już znany z wielu wiadomości na temat Telltale Games, które ostatecznie okazywały się prawdą i potwierdzały jego rzetelność. Jak na przykład w przypadku ujawnienia prac nad wydanym niedawno Telltale Batman: Shadows Edition. Według najnowszych informacji, dostarczonych przez leakstera, Telltale Games otrzymało zielone światło od twórców gry Borderlands – studia Gearbox, i intensywnie pracuje nad kontynuacją jednego ze swoich hitów – Tales from the Borderlands.

Jeśli chodzi o długo wyczekiwaną kontynuację The Wolf Among Us, podobno prace nad tytułem zostały chwilowo wstrzymane, ponieważ studio Adhoc, które wspiera twórców w tym projekcie, dopracowuje obecnie narrację gry. Ponadto, hereitismydude twierdzi, że w fazie produkcji jest również kolejna odsłona Poker Night, w której planowane jest pojawienie się postaci m.in. z Borderlands, Fortnite czy Batmana.

Jak widać, Telltales Games ma pełne ręce roboty. Według doniesień leakstera, oficjalnego potwierdzenia części informacji powinniśmy się spodziewać na tegorocznych targach E3.

źródło: gamesradar.com