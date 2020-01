Trwają prace nad nowym MMO w uniwersum Everquest

Już niebawem, doczekamy się zapowiedzi kolejnej odsłony kultowego MMORPG-a.

Choć rynek gier MMO, szczególnie MMORPG nie jest obecnie tak popularny jak dziesięć czy piętnaście lat temu, to wciąż trzyma się całkiem nieźle. Obecnie gracze skupieni są wokół kilku większych produkcji, jak np. World of Warcraft, EVE Online, Final Fantasy XIV czy The Elder Scrolls Online. Warto jednak przypomnieć, że w pewnym okresie czasu, a dokładnie w 1999 roku pojawiła się produkcja, która w zasadzie zdefiniowała współczesne MMORPG. Mowa tu oczywiście o EverQuest, czyli jednej z najdłużej "żyjących" gier z tego gatunku.

EverQuest, pomimo ponad 20 lat "na karku", wciąż jest wspierane przez swoich twórców i otrzymuje nową zawartość. Możliwe jednak, że już niebawem również gracze młodszego pokolenia będą mogli zapoznać się z urokliwym uniwersum EverQuest.

Studio Darkpaw Games (dawniej Daybreak Game Company, a jeszcze wcześniej Sony Online Entertainment), które obecnie odpowiada za markę EverQuest, zamierza wprowadzić "koleją innowację" do serii. Stojąca na czele zespołu - Holly Longdale, przyznaje, że obecnie intensywnie bada możliwości rozwoju EverQuest. Jej zdaniem marka ma przed sobą jeszcze wiele, wiele lat.

Obecnie zagłębiamy się w to, gdzie może pójść ta seria i nie ograniczamy naszych pomysłów. Od dawna jesteśmy kreatywni i innowacyjni. Chcemy, aby kolejne lata były równie magiczne. - Holly Longdale, Darkpaw Games

Choć oczywiście nie jest to bezpośrednia zapowiedź nowej gry z cyklu, to ewidentnie widać, że jest coś na rzeczy. Choć EverQuest i EverQuest 2 wciąż są rozwijane i posiadają spore grono wiernych fanów, to jeśli studio myśli o rozwoju, musi zaoferować graczom coś nowego. Co ciekawe, kilka lat temu zapowiedziano już nową odsłonę tej kultowej serii MMORPG. Everquest Next, bo o nim mowa, nie doczekał się jednak ostatecznie debiutu. Twórcy po kilku latach pracy zdecydowali się anulować projekt, bowiem nie spełniał on ich wymagań pod względem jakości.

Miejmy nadzieję, że nowego EverQuesta nie spotka podobny los.

źródło: dualshockers.com