Trwają prace nad nowym nośnikiem do archiwizacji danych

Na świecie zaczyna brakować miejsca na dane. Jaki nowy nośnik może rozwiązać ten problem? Powstał specjalny raport na ten temat.

Spis treści

Raport opublikowany wspólnie przez Fujitsu# i Twist Bioscience, dwie firmy działające na rynku pamięci masowych, przewiduje, że różnica między całkowitą dostępną pojemnością pamięci a popytem na nią przekroczy do 2030 roku 7,8 miliona petabajtów.

W tej sytuacji firmy nie będą miały innego wyjścia, jak tylko usunąć duże ilości starych danych, aby zrobić miejsce na nowe, co nie będzie dobrze przyjęte przez podmioty z aspiracjami w dziedzinach takich, jak sztuczna inteligencja.

Zobacz również:

Ilość danych rośnie o wiele szybciej niż przestrzeń do ich przechowywania

Ponieważ ilość danych generowanych przez aktywność internetową, urządzenia cyfrowe i czujniki IoT stale rośnie w szybkim tempie, firmom brakuje czasu na rozwiązanie krytycznego problemu: gdzie umieścić to wszystko?

Chociaż dyski twarde (HDD) i dyski półprzewodnikowe (SSD) doskonale sprawdzają się w przechowywaniu i dostarczaniu dużych ilości danych potrzebnych do działania serwerów i urządzeń klienckich, żaden z nich nie jest dobrze przystosowany do masowego przechowywania informacji przez bardzo długi czas.

Jeśli chodzi o przechowywanie archiwów, taśma magnetyczna Linear Tape-Open (LTO) znajduje się na pierwszym miejscu wśród wszystkich dostępnych nośników, oferując najniższy koszt archiwizacji w przeliczeniu na pojemność. Obecna generacja taśm, LTO-9, ma natywną pojemność 18 TB i można ją kupić już za 150 USD (lub około 8,30 USD/TB).

Według raportu duże firmy będą musiały mocno zainwestować w taśmy i inne nośniki służące do archiwizacji, ponieważ ilość danych generowanych przez operacje biznesowe stale rośnie. Alternatywą byłoby odrzucenie starych danych, ale oznaczałoby to utratę ich potencjalnej wartości jako źródeł do wglądu; najbardziej zaawansowane produkty AI są zazwyczaj oparte na największych, najbardziej wyczerpujących pulach danych.

– Uważamy, że większość [nowych] danych nie będzie ujęta w jednolite struktury, będzie za to „zimna”, trudno dostępna i będzie musiała być magazynowana przy minimalnych kosztach – wyjaśnia autor raportu Jon Monroe, który twierdzi, że rozłożenie wydatków na pamięć masową będzie musiało to odzwierciedlać.

Jednak taśma, chociaż jest opłacalna, ma również swoje minusy; dostęp do danych na taśmie można uzyskać tylko szeregowo, co utrudnia zlokalizowanie określonych plików. Co pewien czas trzeba też przeprowadzać migrację na nową taśmę, aby uniknąć utraty danych.

W świetle tych problemów naukowcy poszukują nowych ultragęstych i ultratrwałych technologii pamięci masowych. Pojawiło się kilku różnych kandydatów, ale jedna koncepcja wygląda szczególnie obiecująco: DNA.

Magazynowanie danych za pomocą DNA

DNA, nośnik informacji genetycznej żywych organizmów, składa się z czterech molekularnych cegiełek: adeniny (A), guaniny (G), cytozyny (C) i tyminy (T). Związki te łączą się parami (A-T i G-C), tworząc szczeble słynnej drabiny z podwójną spiralą.

Ta struktura może być wykorzystana jako niezwykle gęsta i trwała forma przechowywania danych cyfrowych, dzięki konwersji binarnych jedynek i zer na czteroliterowy kod genetyczny. Stwierdzono, że w jednym gramie DNA można przechować 215 PB (220 000 TB) danych.

– DNA może zaoferować magiczną trójkę przechowywania danych: ultrawysoką gęstość, rozsądny koszt i zrównoważony rozwój – powiedziała Emily Leproust, dyrektor generalna i współzałożycielka firmy Twist Bioscience, która intensywnie inwestuje w rozwój tej technologii. – Spodziewamy się, że nowe media będą potrzebne, aby zaspokoić przewidywane w nadchodzących latach zapotrzebowanie na pamięć masową o wartości ponad 7 miliardów dolarów.

W obecnej postaci technologia ta nie nadaje się do zastosowania na dużą skalę ze względu na czas potrzebny na zapisanie danych w DNA i wiele innych problemów. Oczywiście raport należy potraktować z pewnym dystansem, bo opracowały go dwie firmy zainteresowane zwiększeniem wydatków na przechowywanie danych.

Nie można jednak zaprzeczyć temu, że wzrost pojemności tradycyjnych technologii przechowywania danych nie nadąża za tempem ich generowania, co oznacza, że „reorientacja stosu pamięci” jest nieunikniona.

– Centra danych przyszłości będą potrzebować wszystkiego, co przemysł dysków SSD, HDD i taśm może wyprodukować i dostarczyć, a także nowych technologii DNA i optycznych, a być może także jeszcze nowszych lub na razie nieznanych technologii pamięci masowej, aby oszczędnie i niezawodnie zachować bezcenne artefakty naszych danych osobistych, historii aktywności i zdobyczy kultury – dodaje Jon Monroe.

– Wyzwania związane z dostępnością i zrównoważonym rozwojem, w połączeniu z kosztami zarządzania rosnącą ilością danych w coraz dłuższych okresach, stworzą nowe przypadki użycia dla starych technologii pamięci masowej i będą wymagały tworzenia nowych, bardziej opłacalnych i energooszczędnych metod magazynowania.

Wysiłki naukowców, aby "zaprząc" DNA do magazynowania danych nie ustają już od dłuższego czasu i przynoszą pewne sukcesy. Na przykład naukowcom z Atlanty udało się skonstruować "chip" wykorzystujący DNA do zapisu danych, o gęstości 100 razy przekraczającej możliwości innych, znanych nam nośników. Dane zapisane w taki sposób, mają być bezpieczne przez tysiące lat, ponieważ taka jest trwałość DNA. Można się spodziewać, że raczej prędzej niż później, magazyny danych bazujące na kodzie genetycznym znajdą zastosowanie komercyjne.

Źródło: TechRadar