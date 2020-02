Tryb ciemny w Gmail znika tak samo szybko, jak się pojawił

Google jako jedna z największych firm technologicznych na świecie nie może w 100 procentach kontrolować wszystkich swoich produktów i usług. Niejednokrotnie informowaliśmy już, że niektóre aplikacje nie działają tak, jak powinny. Mamy nadzieję, że tym razem będzie tak samo i wyszukiwarkowy gigant szybko poradzi sobie z problemem.

Aplikacja Gmail na Androidzie była jedną z ostatnich aplikacji od Google, które otrzymały natywny tryb ciemny. Teraz, gdy finalnie wszyscy użytkownicy popularnej poczty Gmail mogą cieszyć się z trybu ciemnego rozwiązanie to znika u niektórych osób.

Po raz pierwszy o błędzie poinformował portal Android Police. Według ustaleń redaktorów problem znikającego motywu ciemnego dotyczy najnowszego Gmail'a w wersji 2019.12.30.289507923. W tym konkretnym wydaniu klienta Gmail na Androida użytkownicy informują, że ich aplikacje automatycznie zmieniają motyw na jasny i nie ma możliwości ponownej aktywacji trybu ciemnego.

Informacja o problemie pojawiła się także na Twitterze, Reddicie oraz wielu innych portalach społecznościowych.

@AndroidPolice wondering if other users have had Gmail dark mode option disappear? I woke up this morning to find that the option to turn dark mode on was missing.