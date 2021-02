Tryb ciemny w Mapach Google dostępny! Jak go uruchomić i co daje?

Mapy Google posiadają od lat tryb nocny. Teraz Google udostępniło tryb ciemny i umożliwiło jego uruchomienie na stałe.

Google pochwaliło się jesiennymi zmianami w swoich aplikacjach i usługach. Jedną z najważniejszych nowości dla polskich konsumentów jest globalny tryb ciemny w Mapach Google na smartfonach z Androidem.

Tryb ciemny w Mapach Google

Po kilku miesiącach testów udostępniono globalny tryb ciemny w Mapach Google dla wszystkich użytkowników tej aplikacji.

Tryb ciemny pozwoli oszczędzić energię na smartfonach wyposażonych w wyświetlacze OLED, ale przede wszystkich pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo. Ciemny interfejs nie będzie nas raził w oczy w gorszych warunkach pogodowych oraz nocą.

Na oficjalnym blogu Google pojawił się wpis, który informuje, że funkcja udostępniana jest partiami i wkrótce pojawi się u wszystkich użytkowników systemu Android z usługami Google.

Zastanawiasz się czy otrzymałeś już tryb ciemny? Możesz to łatwo sprawdzić. Wystarczy, że uruchomisz aplikacje Mapy Google, przejdziesz do ustawień i sprawdzisz, czy posiadasz opcję Motyw. Jeżeli jest ona dostępna w ustawieniach to możesz wybrać stosowanie trybu ciemnego przez cały czas. Do tej pory uruchamiał się on automatycznie po zmroku oraz w słabszych warunkach oświetleniowych.

Aby mieć możliwość uruchomienia trybu ciemnego w Mapach Google potrzebujesz aplikacji Mapy Google w wersji 10.61.2 lub nowszej. Google informuje, że wdrożenie funkcji może potrwać kilka dni. Na moim smartfonie z Androidem na moment pisania tekstu, opcja ta nie była jeszcze dostępna.

W chwili obecnej Google nie poinformowało, kiedy podobna opcja trafi do aplikacji Mapy Google na system iOS.

Źródło: blog.google