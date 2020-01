Tryb gościa znika z głośników Google Home i Nest

Google usunęło tryb gościa ze swoich głośników. Na szczęście opcja nadal dostępna jest na Chromecast'ach.

Tryb gościa to jedna z ciekawszych, a zarazem mało znanych funkcji Google Chromecast. Umożliwia ona wszystkim nieznajomym udostępniać pliki multimedialne jeżeli znajdują się w zasięgu tej samej sieci Wi-Fi, co Chromecast. Nie muszą oni nawet podłączać się do sieci Wi-Fi. Wystarczy, że znają kod PIN do danego urządzenia typu Chromecast.

Źródło: pcworld.com

Google już w grudniu 2014 roku uruchomiło tryb gościa, który pozwala podłączyć się do Chromecast'a za pomocą dowolnego urządzenia, które nie jest przypisane do tego samego konta Google, co Chromecast. Jedynym warunkiem jest posiadanie odpowiedniego kodu PIN wygenerowanego i udostępnionego przez właściciela Chromecast'a.

Wyszukiwarkowy gigant stopniowo zaczął udostępniać tryb gościa na wszystkie swoje urządzenia takie, jak głośniki Google Home, ale obecnie rozwiązanie to ponownie dostępne jest jedynie na Chromecast'ah.

Tryb gościa dostępny jest w aplikacji Google Home. Po wybraniu dowolnego urządzenia Chromecast lub telewizora z wbudowanym Chromecast wystarczy przejść do ustawień i z podsekcji Ustawienia urządzenia wybrać Tryb gościa.

W tym miejscu aplikacja wygeneruje unikalny czterocyfrowy kod PIN, który umożliwi podłączenie się do Chromecast'a za pomocą dowolnego urządzenia.

Dotychczas opcja ta działała tak samo w głośnikach Google Home oraz Nest. Niestety od pewnego czasu użytkownicy z różnych regionów świata informują, że tryb gościa zniknął z ich urządzeń.

Wszystko wskazuje na to, że usunięcie trybu gościa nie jest wcale błędem ze strony Google. Witryny wsparcia dla trybu gościa dla urządzenia Google Chromecast pozostają aktywne, a ich odpowiedniki dla głośników Google Home i Nest zostały usunięte.

Google zdecydowało się na usunięcie trybu gościa wraz z aktualizacją oprogramowania układowego, którą się nie pochwalono. Na stronach wsparcia producent informuje, że ostatnia aktualizacja miała miejsce 30 października 2019 roku.

Źródło: androidpolice.com