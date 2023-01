Tryb incognito na Androidzie jeszcze bardziej tajemniczy. Swoje delikatne sprawy zabezpieczysz w nowy sposób

Tryb Incognito w Google Chrome na Androidzie dostał nowy sposób zabezpieczenia otwartych kart. OD teraz możemy je zabezpieczyć biometrycznie, dzięki czemu tylko my będziemy mieć do nich dostęp.

Przeglądarka Chrome na Androida otrzymała w końcu bardzo ważne - przynajmniej dla niektórych - uaktualnienie. Od teraz otwarte karty incognito będziemy mogli zabezpieczyć przed otwarciem przez niepożądane osoby.

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że Google ma zamiar wprowadzić kilka zmian w zabezpieczeniach trybu incognito w swojej przeglądarce Chrome na Androidzie. Trzeba przyznać, że są to zmiany bardzo potrzebne - jeśli ma to być jakaś namiastka wyszukiwania rzeczy w internecie bez śladów na naszym urządzeniu, brakuje w niej kilku opcji. Najbardziej oczywistą z nich jest fakt, że jeśli nie zamkniemy okna przeglądarki, ktoś teraz może po prostu wziąć nasz telefon i je otworzyć bez żadnych problemów.

To właśnie na ten problem ma odpowiadać nowa, wprowadzana właśnie na Androida możliwość blokady biometrycznej kart trybu incognito. Od teraz, kiedy zablokujemy ekran naszego telefonu, karty możemy włączyć opcję automatycznego blokowania kart incognito, których ponowne wyświetlanie będzie możliwe tylko po zeskanowaniu naszego odcisku palca na telefonie.

W tym momencie trzeba pamiętać, że nawet takie rozwiązanie zapewnia nam ochronę wyłącznie prosto na naszym urządzeniu. Cały czas dane naszego wyszukiwania będą dostępne dla naszego dostawcy usług internetowych i innych osób, które mają dostęp do historii naszego łącza. Ze względu na to nie możemy traktować trybu incognito jako czegoś bezpiecznego - do tego niezbędny byłoby jeszcze VPN.

Co ciekawe, nowa funkcja wcale nie jest powiązana z aktualizacja aplikacji Google Chrome. Co prawda nowa aktualizacja dla przeglądarki została udostępniona, jednak ściągnięcie jej wcale nie gwarantuje dostępu do blokowania biometrycznego kart incognito. Aby można było to zrobić, Google musi najpierw przemigrować serwery odpowiadające za autoryzację biometryczną. Oznacza to, ze ta funkcja będzie stopniowo docierała do wszystkich urządzeń a najnowsza wersja programu wcale nie gwarantuje, że już teraz z niej skorzystamy.

