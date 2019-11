Tryb incognito w Mapach Google już dostępny

Google rozpoczęło publiczne udostępnianie trybu incognito w obrębie Map.

Google ogłosiło na początku tego roku, że tryb incognito pojawi się w kolejnych aplikacjach z naciskiem na Mapy. Po udanym ograniczonym dostępie do nowej funkcji we wrześniu, funkcjonalność dociera powoli do wszystkich użytkowników systemu Android. Pełna dostępność usługi powinna zostać osiągnięta w przeciągu najbliższych dni.

Źródło: Google.com

W wrześniu 2019 roku wybrani użytkownicy zaczęli otrzymywać tryb incognito w obrębie aplikacji Mapy Google. Funkcja dostępna była dzięki programowi "preview" w obrębie tego programu. Wszystko wskazuje na to, że Google było zadowolone z działania funkcji, ponieważ aktualizacja została już udostępniona użytkownikom korzystającym z oficjalnej, publicznej wersji Map Google dla systemu Android.

W poście pomocy Map Google, kierownik społeczności potwierdził, że firma rozpoczęła pełny roll-out (wprowadzenie) funkcji dla użytkowników urządzeń z systemem Android. Podobnie, jak w przypadku innych aktualizacji, nowa funkcja wdrażana jest stopniowo, wiec nawet użytkownicy posiadający zainstalowaną najnowszą wersję Map Google mogą nie mieć jeszcze dostępu do trybu incognito. Powinno się to zmienić w ciągu kilku dni. Post wskazuje, że "oczekujemy, że będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników w ciągu najbliższych kilku dni".

Co robi tryb incognito w obrębie Map Google? Oczywiście nie należy traktować go jako opcji, która przestaje śledzić użytkownika. Zamiast tego trasa, lokalizacja lub wyniki wyszukiwania dokonana w trybie incognito nie będą powiązane z kontem Google i nie zostaną zarejestrowane w historii. Całość działa więc tak samo, jak tryb incognito w przeglądarce Google Chrome.

Według Google, gdy tryb incognito jest włączony, mapy nie będą:

Zapisywać historii przeglądania i wyszukiwania

Wysyłać powiadomień

Aktualizować historię lokalizacji lub współdzielenia lokalizacji, jeżeli opcja była aktywna

Wykorzystywać dane osobowe do personalizacji wyszukiwań

Jak widać zmiana ta ma polegać na ochronie tego, co jest widoczne na ekranie urządzenia, a nie na nieujawnianiu firmie Google swoich danych personalnych i lokalizacji.

Źródło: techspot.com