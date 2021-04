Tryby nocne w smartfonach nic nie dają. Ten z iPhone'a jest bezużyteczny

Lubisz korzystać ze smartfona wieczorami i włączyłeś tryb Night Shift w trosce o Twoje oczy i samopoczucie? Najnowsze badania wskazują, że tego typu rozwiązania są bezużyteczne.

Nie od dziś wiemy, że wielogodzinne wpatrywanie się w ekran ma negatywny wpływ na nasz wzrok, samopoczucie oraz zdolność do zasypiania. Długie godziny spędzone przed komputerem lub smartfonem pogarszają również jakość naszego snu.

Wyświetlacz iPhone'a 11

Producenci sprzętu elektronicznego w obawie o nasze zdrowie wprowadzają do swoich urządzeń rozwiązania, które ograniczają emisję światła niebieskiego. Wybrane urządzenia mają również modyfikowalny balans bieli oraz tryby nocne.

Apple wraz z iOS 9.3 wprowadziło funkcję Night Shift, która zmienia profil kolorów ekranu w godzinach wieczornych na cieplejszy. Według producenta rozwiazanie to ma pomóc w zasypianiu. Czy faktycznie tak jest?

Według najnowszych badań z praktycznego punktu widzenia Night Shift oraz podobne rozwiązania stosowane u konkurencji są bezużyteczne i nie mają wpływu na jakość naszego snu.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Brighama Younga opublikowane w czasopiśmie Sleep Health wskazują, że tryby nocne na urządzeniach elektronicznych nie mają wpływu na zdolność człowieka do zasypiania w nocy.

Do badania wykorzystano 167 młodych dorosłych w wieku od 18 do 24 lat, którzy codziennie korzystają ze swoich smartfonów oraz innych urządzeń elektronicznych.

Grupę badawczą podzielono na trzy części:

Osoby korzystające z Night Shift przed snem

Osoby nie korzystające z Night Shift przed snem

Osoby, które powstrzymały się przed używaniem smartfona wieczorem

Każda osoba dostała tracker aktywności, który mierzył poziom snu. Osoby korzystające z telefonu miały również zainstalowaną aplikacje monitorującą sposób korzystania ze smartfona.

Badacze zmierzyli całkowity czas snu, jakość snu oraz pobudki, a także czas potrzebny do zaśnięcia.

W trakcie badania kilkukrotnie modyfikowano parametry. Po analizie zebranych danych okazało się, że tryb nocny ma marginalny wpływ na czas i jakość naszego snu. Nie ułatwia również zasypiania od razu po odłożeniu telefonu.

Oznacza to, że jeżeli korzystałeś z Night Shift tylko dlatego, że liczyłeś na lepszą jakość snu, to spokojnie możesz wyłączyć to rozwiazanie.

Źródło: bgr.com