Trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP na terenie całego kraju

Premier podwyższył stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni. Co to oznacza?

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował wczoraj o podpisaniu przez premiera Mateusza Morawieckiego zarządzenia, które podwyższyło stopień alarmowy dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni z ALFA-CRP do CHARLIE-CRP:

Powodem decyzji jest przede wszystkim sytuacja na Ukrainie oraz informacje o zdarzeniach, które miały miejsce w Polsce. Aby zapewnić podwyższony poziom ochrony krytycznej infrastruktury, rząd zdecydował o wprowadzeniu stopnia alarmowego CHARLIE-CRP. To trzeci spośród czterech, które przewiduje ustawa.

źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa / Twitter

Od 15 lutego w całym kraju obowiązywał stopień ALFA-CRP. Zmiana na trzeci stopień zagrożenia cyberterroryzmem, czyli CHARLIE-CRP, oznacza przede wszystkim podwyższone wymogi dla instytucji utrzymujących kluczowe systemy IT. Jak podaje Rządowe Centrum Zabezpieczeń, administracja jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Oznacza to m.in.:

całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,

przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,

przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Nowe rozporządzenie obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59, ale może się przedłużyć. Rządowe Centrum Zabezpieczeń zachęca również do zgłaszania wszelkich niepokojących i nietypowych sytuacji Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Źródło: gov.pl