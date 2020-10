Trzecia beta One UI 3.0 dostępna - Kiedy Galaxy S20 z Androidem 11?

Samsung intensywnie pracuje nad One UI 3.0 i Androida 11 dla flagowych smartfonów z 2020 roku. Na pokładzie listopadowe poprawki zabezpieczeń.

Samsung przygotowuje się do wprowadzenia nowej wersji One UI 3.0 na swoje flagowe modele z 2020 roku. Mowa oczywiście o Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20. Obecnie Koreańczycy dystrybuują trzecią wersję beta One UI 3.0 dla Galaxy S20. Jakie nowości oferuje najnowsze oprogramowanie układowe?

Przede wszystkim trzecia wersja beta One UI 3.0 wprowadza nowe poprawki zabezpieczeń. Samsung przyzwyczaił nas już do tego, że poprawki pojawiają się jeszcze przed ich wprowadzeniem przez Google. W taki oto sposób mamy listopadowe poprawki pod koniec października.

Poza nowymi zabezpieczeniami Samsungi Galaxy S20 otrzymały ulepszoną aplikację kamery oraz ogólne poprawki odkrytych błędów i zabezpieczeń.

Oprogramowanie o numerze kompilacji G98xxXXU5ZTJN waży około 650 MB. Oprogramowanie otrzymały już Samsungi Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra na terenie Niemiec.

Niestety Samsung w dalszym ciągu nie informuje o oficjalnej dacie debiutu finalnej wersji One UI 3.0 dla Galaxy S20. Patrząc na tempo prac oczekujemy, że flagowe smartfony Samsunga otrzymają One UI 3.0 wraz z Androidem 11 do końca tego roku.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma Androida 11.

Źródło: sammobile.com