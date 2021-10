Trzecia dawka szczepionki - wszystko, co musisz wiedzieć

Coraz więcej osób decyduje się na dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID-19. Kto może ją przyjąć i czy koniecznie jest podanie tego samego preparatu? Jak zapisać się na trzecie szczepienie i czy konsultować je wcześniej z lekarzem? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

Spis treści

Rozpoczął się sezon infekcyjny, a różne warianty koronawirusa wciąż zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Wiele osób nadal jest niezaszczepionych, a te które już to zrobiły, powinny pamiętać o przeciwciałach anty-SARS-CoV-2, których ilość maleje z każdym miesiącem. Wiele krajów zdecydowało się na trzeci etap szczepień, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa oraz by zadbać o zdrowie obywateli. Sprawdziliśmy, którzy pacjenci powinni przyjąć dawkę przypominającą oraz zebraliśmy wszystkie aktualne informacje dotyczące Polski.

Kto powinien przyjąć trzecią dawkę?

Osoby z niską odpornością organizmu:

w trakcie leczenia onkologicznego;

po przeszczepach narządów, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;

po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;

z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności (np. zespół DiGeorge'a, zespół Wiskotta-Aldricha);

zakażone wirusem HIV;

aktualnie przyjmujące leki hamujące odpowiedź immunologiczną (np. kortykosteroidy);

dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Osoby powyżej 50. roku życia, które:

urodziły się przed 1972 rokiem;

przyjęły pełen cykl szczepień (jedna dawka szczepionki Johnson & Johnson lub dwie dawki innych szczepionek przeciwko COVID-19);

przyjęły ostatnią dawkę szczepionki co najmniej 6 miesięcy wcześniej.

Jaki preparat?

Dawka przypominająca będzie podawana według następujących wytycznych:

osoby z obniżoną odpornością otrzymają preparat Pfizer ;

; dzieci i młodzież z obniżoną odpornością otrzymają preparat Pfizer ;

; osoby powyżej 50. roku życia otrzymają preparat Pfizer.

Podanie trzeciej dawki powyższym preparatem odbywa się bez względu na to, jaki specyfik został podany wcześniej.

Zobacz również:

Jak zapisać się na szczepienie?

Jeśli znajdujesz się w którejś z wymienionych grup uprawnionych do dawki przypominającej, Twoje e-skierowanie będzie znajdować się na Internetowym Koncie Pacjenta, gdzie możesz zapisać się na kolejne szczepienie. Jeżeli jednak go tam nie ma, powinieneś skontaktować się ze swoim lekarzem. Warunkiem wystawienia nowego e-skierowania jest zamknięte poprzednie e-skierowanie, co oznacza zakończony cykl szczepień.

Możesz również skorzystać z bezpłatnej aplikacji IKP, zadzwonić na infolinię Narodowego Programu Szczepień (numer to 989), skontaktować się z wybranym punktem szczepień lub wysłać SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556 lub 880 333 333.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

Dawka przypominająca ma pomóc osobom z grup podwyższonego ryzyka , w tym starszym i o obniżonej odporności.

, w tym starszym i o obniżonej odporności. E-skierowanie wystawiane jest automatycznie na Internetowym Koncie Pacjenta .

wystawiane jest na . Lekarz może samodzielnie skierować pacjenta , aby przyjął dawkę uzupełniającą, na podstawie dokumentacji medycznej .

, aby przyjął dawkę uzupełniającą, na podstawie . Choć nie jest to wymagane przez Ministerstwo Zdrowia , przed przyjęciem trzeciej dawki warto wykonać test na obecność przeciwciał . Pozwoli on nam dowiedzieć się czy mamy wystarczająco wysoką odporność i czy kolejna dawka jest nam potrzebna.

, przed przyjęciem trzeciej dawki warto wykonać . Pozwoli on nam dowiedzieć się czy mamy i czy kolejna dawka jest nam potrzebna. W przypadku leczenia chorób przewlekłych lekami obniżającymi odporność lub w przypadku, którym poprzednia dawka spowodowała poważniejszy odczyn niepożądany , warto skonsultować chęć przyjęcia szczepionki z lekarzem prowadzącym .

lub w przypadku, którym poprzednia dawka spowodowała , warto skonsultować chęć przyjęcia szczepionki z . Lekarz może zadecydować o przyjęciu innego preparatu przez pacjenta.

przez pacjenta. Osoby przeziębione lub w trakcie grypy nie powinny podchodzić do szczepienia i skonsultować się z lekarzem.

Zobacz także: Covid – sprawdź terminy i rodzaje szczepionek, wybierz producenta