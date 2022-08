Trzy alternatywy dla komunikacji miejskiej: rower, skuter, a może hulajnoga elektryczna? Na co warto się zdecydować?

Chcesz zamienić samochód lub transport publiczny na szybszą i dogodniejszą alternatywę? Sprawdź, co będzie dla Ciebie korzystniejsze - rower elektryczny, skuter, a może hulajnoga elektryczna?

Alternatywy dla komunikacji miejskiej

Urbanizacja miast i poszukiwanie pracy poza rejonem zamieszkania niesie za sobą również pewne konsekwencje i wyzwania. Problem występuje u wielu z nas, ponieważ tyczy się zarówno dojazdów do szkoły, pracy, jak i rekreacyjnych wycieczek do centrum lub na obrzeża miast. Zarówno transport publiczny, jak i własny samochód nie zawsze rozwiązują problem. Wynika to zarówno z ponoszonych kosztów (w tym m.in. cen biletów, paliwa), jak i czasu przemieszczania w niesprzyjających warunkach takich jak korki. Jest to szczególnie doskwierające, gdy musimy dotrzeć do wyznaczonego miejsca w ściśle określonym czasie lub gdy tracimy na objazdy kolejne kwadranse po ciężkim dniu w pracy. Okazuje się, że wyjściem z sytuacji może być technologia i rozwój wielu środków motoryzacji! Wśród nich wyróżniamy elektryczne alternatywy, które zyskują coraz większą popularność na świecie. Kilka lat temu, rynek został niemal zalany wynajmem rozmaitych jednośladów na minuty. Wówczas, ich znaczenie doceniło wielu producentów i zajęło się poszerzaniem asortymentu o elektryczne skutery, rowery oraz hulajnogi. Dziś, mamy imponujący przekrój ofert na niemal każdą kieszeń. Niemniej, stając przed wyborem odpowiedniego środka transportu - pojawia się pytanie, który z nich okaże się najlepszy. Postanowiliśmy omówić trzy alternatywy, których parametry i przeznaczenie pozwolą postawić na odpowiedniego elektryka.

Alternatywa dla komunikacji miejskiej - rower elektryczny

Źródło: Unsplash/Rokas Niparas

Któż z nas nie pamięta karkołomnej nauki jazdy na pierwszym rowerze? Opanowanie dwóch kołek i stabilność była nie lada wyzwaniem, jednak umiejętność pozwala na wiele przyjemności. Klasyczny model ma również swoje wady, które w wielu przypadkach wykluczają rekreację lub dojazdy. Jeśli pragniesz wyruszyć w bardziej wymagającą trasę, a obawiasz się o kondycję i zdrowie - nie oznacza to, że musisz rezygnować z aktywności. Rozwiązaniem może okazać się elektryczny rower wyposażony w silnik i zasilany akumulatorem. Jako że mechanizm działania polega na wspomaganiu pracy, może być dogodnym rozwiązaniem dla osób w każdym wieku. Na rynku wyróżniamy kilka typów modeli, a w tym m.in. rower miejski, trekkingowy, górski, składany oraz fat bike. Więcej na temat klasyfikacji możesz przeczytać w naszym wpisie:

Jest to dogodna alternatywa niemal dla każdego rodzaju transportu, ponieważ na rynku znajdują się oferty o szerokim zakresie parametrów. Wiele z nich umożliwia przejechanie nawet 100 kilometrów na jednym naładowaniu. Co więcej, producenci kierują oferty także dla prawdziwych pasjonatów rowerowych wypadów. W tym zakresie możemy liczyć na imponującą funkcjonalność (w tym m.in. tryby jazdy, liczbę prędkości, pojemność akumulatora, wyposażenie). Jeśli chcesz dopiero rozpocząć swoją przygodę z elektrykiem lub zamierzasz wykorzystywać go wyłącznie w celach przemieszczania się z punktu A do B, warto rozważyć model miejski. Jak wynika z aktualnych przepisów prawnych, dopuszczalna prędkość wynosi 25 km/h. W kwestii zakresu cenowego, zajrzyj do naszego wpisu: Jaki rower elektryczny do 5000 zł - oto najbardziej atrakcyjne oferty. Udowadniamy, że elektryk wcale nie musi wiązać się z dużym wydatkiem, aby spełniał swoją funkcję. Przed ruszeniem w trasę, zapoznaj się z obowiązującymi ustawami, które mają na celu zwiększać bezpieczeństwo na drogach. Sprawdź więcej: Jak legalnie poruszać się rowerem elektrycznym? Przepisy, wymagania.

Pod uwagę weź:

Moc silnika

Maksymalny dystans

Maksymalną prędkość

Pojemność akumulatora

Ilość przerzutek

Ilość trybów jazdy

Rowery elektryczne - przykładowe oferty

ESPERIA Bretagne D18

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 26

Maksymalny dystans: 60-70 km

Roweru szukaj pod tym linkiem.

ESPERIA E250 Lione M20

Waga [kg]: 27 kg

Moc silnika: 250 W

Umiejscowienie silnika: Tylne koło

Rozmiar kół [cal]: 28

Maksymalna prędkość: 25 km/h

Roweru szukaj pod tym linkiem.

Alternatywa dla komunikacji miejskiej - hulajnoga elektryczna

Alternatywa niegdyś niezwykle lubiana zwłaszcza przez młodych ludzi - m.in. ze względu na początkowe wprowadzanie hulajnóg elektrycznych poprzez wynajem za pomocą aplikacji na smartfona. Na ten moment, dość chętnie korzystają z jednośladu również dorośli. Jak w przypadku rowerów, mamy do czynienia z elektrycznym napędem w postaci silnika. Czas jazdy jest uzależniony od parametrów wynikających z pojemności akumulatora, który zasilamy przed podróżą. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o kompaktowej formie takowego środka transportu. Znaczna część hulajnóg umożliwia niemal błyskawiczne złożenie, a efektem tego - łatwy transport i przechowywanie. Co więcej, dzięki temu - możemy przemknąć nimi nawet po dość wąskich powierzchniach nie utrudniając ruchu innym uczestnikom. Wbrew pozorom, nowoczesne hulajnogi elektryczne potrafią naprawdę wiele! Poruszanie się po ścieżkach rowerowych i wyznaczonych ku temu miejscach może odbywać się sprawnie, a jednocześnie bezpiecznie. Nawet jeśli pokonywany dystans wiąże się z nierównym podłożem, podołać wyzwaniu mogą modele o lepszych parametrach. W tym pomocne jest m.in. dodatkowe oświetlenie, rodzaj zastosowanych kół, materiał ramki oraz odpowiednia amortyzacja. Bardziej zaawansowane modele mogą być połączone z dedykowaną aplikacją, są wyposażone w tempomat i wiele innych udogodnień. Niemniej, niezależnie od budżetu i klasy - warto mieć na uwadze obowiązujące przepisy, które znajdziecie w jednym z naszych wpisów.

Najczęściej jednak są wykorzystywane na krótszych dystansach (klasyczne modele posiadają silnik o mniejszej mocy niż rower elektryczny). Zważając na samą budowę, jest to raczej alternatywa na kilkudziesięciominutową jazdę, aniżeli kilkugodzinną. Warto jednak wspomnieć, że na rynku znajdziemy modele wyposażone w siedzisko, mające na celu zwiększenie komfortu podróżującego.

Pod uwagę weź:

Moc silnika

Rodzaj kół

Maksymalny dystans

Maksymalną prędkość

Pojemność silnika

Wyposażenie w tempomat

Rozmieszczenie hamulców

Hulajnogi elektryczne - przykładowe oferty

APRILIA E-SRZ

Moc silnika [W]: 350

Maksymalna prędkość [km/h]: 20

Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu [km]: 20

Rozmiar kół [cale]: 8.5

Oświetlenie: Przód, Tył

Funkcje: Tempomat, Kierunkowskazy, Sygnał dźwiękowy, Wyświetlacz

Napięcie baterii [V]: 36

Pojemność baterii [Ah]: 6

Hulajnogi szukaj pod tym linkiem.

Joyor A3

Bateria [V]: 36, 7,8Ah

Zasięg do: 20-25km

Prędkość max.: 25km/h

Silnik [W]: 350

Hamulec: Elektryczny i nożny

Amortyzator przód: Tak

Opony [cale]: 8

Waga [kg]: 12,6

Hulajnogi szukaj pod tym linkiem.

Alternatywa dla komunikacji miejskiej - skuter elektryczny

Źródło: Unsplash/End Injury

Jeśli jesteś wielkim fanem motoryzacji, najpewniej przejście na rower lub hulajnogę mogłoby być dla Ciebie niesatysfakcjonujące. Co więcej, powyższa alternatywa może okazać się idealna dla osób, które mogą odczuwać problem wobec poruszania się na mniej stabilnych środkach transportu. Skuter elektryczny jest rozwiązaniem, które spełnia wszelkie powyższe funkcje, a jednocześnie może pozwalać na większe osiągi. Wśród największych zalet wyróżnia się możliwość przemieszczania z osobą towarzyszącą, co jest pomocne w przypadku dowożenia nastolatków lub wspólnych dojazdów rodzeństwa. Większa pojemność silnika jest związana zarówno z budową, jak i funkcjonalnością. Dogodne cenowo modele mogą pokonać około 50 kilometrów na jednym naładowaniu przy osiąganiu maksymalnej prędkości około 45 km/h. Wszystko jest jednak zależne od parametrów konkretnego skutera elektrycznego. Jego opony są większe niż hulajnogi, jednak mniejsze niż roweru - pozwalają na pełną stabilność i dopasowanie się do wielu rodzajów podłoża. Znaczenie ma tu również kąt nachylenia oraz wysoka moc silnika.

Co istotne, skuter elektryczny może być użytkowany wyłącznie na drogach publicznych. Niedozwolone jest przemieszczanie się chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz polnymi dróżkami pieszymi. Nie traktowałabym tego jednak jako wadę, a zaletę - prędkość pojazdu pozwala na podróżowanie wraz z pozostałymi uczestnikami ruchu, jednak dzięki budowie, możemy dogodnie ominąć narastające korki. Oszczędności możemy doszukiwać się zaś w samym sposobie działania skutera, ponieważ jest on zasilany akumulatorowo i nie wymaga cyklicznego tankowania jakimkolwiek rodzajem paliwa.

Pod uwagę weź:

Moc silnika

Maksymalny dystans

Maksymalna prędkość

Pojemność baterii

Kąt nachylenia

Rodzaj hamulców

Maksymalny moment obrotowy

Ilość biegów

Uwaga, poruszanie się skuterem elektrycznym, którego prędkość nie przekracza 45 kilometrów na godzinę wymaga posiadania prawa jazdy kategorii AM.

Skutery elektryczne - przykładowe oferty

E-MIO Destina

Dopuszczalne obciążenie [kg]: 150

Hamulec przedni tarczowy: Tak

Hamulec tylny bębnowy: Tak

Liczba biegów: 3

Liczba miejsc: 2

Maksymalna prędkość [km/h]: 45

Przeniesienie napędu: Piasta

Zawieszenie przód: Widelec teleskopowy

Zawieszenie tył: Amortyzator sprężynowy

Skutera szukaj pod tym linkiem.

Bili Bike X1 2020W

Maksymalna prędkość: 45 km/h

Maksymalny zasięg [km]: do 75

Silnik elektryczny: 2020 W BOSCH bezszczotkowy

Waga skutera [kg]: 74

Dopuszczalna ładowność: 150 kg

Bateria [V]: 60, 26Ah litowo-jonowa

Żywotność baterii: 1000+ cykli

Liczba miejsc: 2

Rozmiar opon (przód/tył) [cale]: 90/90-12

Hamulce (przód/tył): tarczowe/tarczowe

Zawieszenie (przód/tył): hydrauliczne/hydrauliczne

Skutera szukaj pod tym linkiem.

Alternatywy dla komunikacji miejskiej - na którą postawić?

Przy wyborze jednego z trzech omówionych rozwiązań należy kierować się przede wszystkim głównym przeznaczeniem elektryka. Teoretycznie, każdy z nich ma pomóc nam dotrzeć w wyznaczone miejsce. W praktyce, może być zastosowany w wielu miejscach i sytuacjach, a jego dopasowanie jest zależne wyłącznie od naszych wymagań i predyspozycji. Reasumując, aspektem łączącym każde z trzech rozwiązań jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz wymagań. Znaczącą kwestią jest tutaj również budżet, zważając na liczbę marek i modeli - niemal każdy może znaleźć coś na własną kieszeń. Jasnym jest, że mniejszy budżet wiąże się z osiągami co nie dyskwalifikuje modelu, a wyłącznie określa jego przeznaczenie. O ile nie zamierzamy pokonywać elektrykiem bardzo długich i wymagających tras, nawet tańsze wydania mogą stanąć na wysokości zadania. Jest to również świetny pomysł na spędzanie wolnego czasu, a nawet docieranie do miejsc, które niegdyś były dla nas nieosiągalne.