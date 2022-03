Trzy części Resident Evil trafią na PS5 i Xbox Series X/S

Jeszcze w tym roku będziemy mogli zagrać w ulepszone wersje trzech gier z serii Resident Evil na konsolach PS5 i Xbox Series X/S. Mowa tutaj o Resident Evil 2, Resident Evil 3 oraz Resident Evil 7 Biohazard. Nie jest znana dokładna data premiery. Wiadomo jednak, że stanie się to w najbliższych miesiącach.

Capcom nie potwierdził jeszcze, na jakie zmiany poza ulepszeniami wizualnymi możemy liczyć. Co więcej, posiadacze tych gier na konsolach PS4 i Xbox One będą mogli skorzystać z darmowej aktualizacji, która zapewni nowe wrażenia na sprzęcie 9 generacji. W nowe wersje Resident Evil 2, Resident Evil 3 oraz Resident Evil 7 Biohazard zagramy również na PC.

Resident Evil 2, 3, and 7 are coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S with visual enhancements later this year! ????



Those who currently own these games on PlayStation 4 and Xbox One will be eligible for a digital upgrade at no additional cost. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i