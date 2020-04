Trzy gry w Epic Games Store od dzisiaj za darmo - Gone Home, Hob, Drawful 2

Epic Games Store daje nam na kolejny tydzień kwarantanny trzy różniące się gry. Każdy znajdzie coś dla siebie!

Gone Home to najbardziej znany z tytułów pakietu. Wydany w 2013 roku był jednym z pierwszych, które rozpoczęły gatunek "symulatorów chodzenia", czyli rozgrywki stawiającej na powolne budowanie klimatu i eksplorację otoczenia. Akcja tej produkcji została osadzona w 1995 roku. Protagonistka wraca do domu po rocznym pobycie za granicą, jednak nie zastaje nikogo z rodziny. Gdzie zniknęli wszyscy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba będzie przeszukać dom. Produkcja przypomina ciekawy film i naprawdę warto się z nim zapoznać.

Druga pozycja to Hob - gra przygodowo-zręcznościowa, za którą stoją twórcy Torchlight. Wykonana w cell shadingu, prezentuje świat pogrążony w chaosie, a dlaczego? To właśnie musisz odkryć podczas eksploracji. Zabawa na godziny, która spodoba się zarówno miłośnikom gier przygodowych, jak i zręcznościowych. Na dowód poniższy trailer.

Ostatnia propozycja to Drawful2. To specyficzna produkcja, ponieważ jest to gra imprezowa przeznaczona do rozgrywek wieloosobowych w sieci lokalnej, ale można w nią grać z innymi uczestnikami zdalnie, wykorzystując przesyłanie strumieniowe. Za pomocą smartfona lub tableta należy narysować swoją zagadkę - jak podaje Epic Games, może być to zarówno „dzbanek nachosów” albo „śmierć od puzonu”. Gracze próbują ją odgadnąć. I tyle - lub aż tylko tyle.

Wszystkie te trzy pozycje będa dostępne dzisiaj, od godziny 17:00 w Epic Games Store. Można dodawać je bez opłat do swojej biblioteki do 9 kwietnia.