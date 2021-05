Trzy innowacje dla łazienki, które Cię zainteresują

Niektórzy mówią, że wszystko, co można było wymyślić, już zostało wymyślone, a niektórzy po prostu przedstawiają nam swoje zaskakujące pomysły.

W łazience codzinnie spędzamy dużo czasu nawet o tym nie myśląc, ale projektanci z listy poniżej zastanowili się, jak ulepszyć nasze poranne rytuały i sprawić, by były bardziej ciekawe

Szczoteczka do zębów z wymiennym włoknem czyszczącym

Szczoteczka do zębów Everloop firmy NOS wykorzystuje plastikową rączkę z recyklingu i jednorazowe włosie bambusowe. Plastikowa rączka tak naprawdę jest wykonana z przetworzonych szczoteczek do zębów. Na samym końcu znajduje się mechanizm zaciskowy, który pozwala na przymocowanie 100% naturalnych włókien bambusowych do główki szczoteczki. Główną ideą jest zachowanie rączki i okresowa wymiana włosia bambusowego co kilka miesięcy. Włosie bambusowe nie zawiera w sobie żadnego plastiku, dzięki czemu można je łatwo wyrzucić lub skompostować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

Głowica prysznicowa i głośnik w jednym

Wygląda na to, że Kohler upodobał sobie łazienkowych piosenkarzy dzięki swojej nowej głowicy prysznicowej. Kohler Moxie o kształcie aureoli pozwala na zamontowanie bezprzewodowego głośnika w specjalnym zagłębieniu, dając nam możliwość słuchania muzyki podczas kąpieli. Co ciekawe, Moxie nie jest nowym projektem. Kohler wypuścił tę dziwaczną kombinację głowicy prysznicowej i głośnika jeszcze w 2012 roku, ale nowa aktualizacja pozwala na komunikowanie się z Asystentem Google (albo Alexą), którego można poprosić o odtwarzanie piosenek (lub karaoke) czy tez na przykład informowanie o wiadomościach. Głośnik Moxie jest odłączany, montuje się go bezpośrednio na głowicy prysznicowej za pomocą magnesu. Co ważne, jest on również całkowicie wodoodporny, a czas odtwarzania wynosi 6-7 godzin (wystarcza na tydzień długich kąpieli). Urządzenie powinno być dostępne pod koniec tego roku i może kosztować od 99 do 229 dolarów.

Waga łazienkowa z dodatkowymi funkcjami

Czy waga łazienkowa może robic coś jeszcze oprócz podawania wagi? Tak! Waga PEBBLE oferuje innowacyjne rozwiązanie, które może sprawić, że zaczniesz się zastanawiać, dlaczego nikt tego nie wymyślił wcześniej. Po wzięciu prysznica możesz wejść na wagę, a ona wysuszy Twoje stopy i zdezynfekuje je światłem podczerwonym. Oprócz tego, waga może być zsynchronizowana z aplikacją PEBBLE na smartfonie, w której możesz śledzić statystyki swojej wagi oraz oglądać dzienne, tygodniowe i miesięczne raporty, by utrzymać zdrowy wskaźnik BMI.

Projektanci: Jinsu Lee & Hyo Joong Kim

