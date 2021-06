Trzy nowości, które chcielibyśmy zobaczyć w Galaxy Watch 4

Już dzisiaj odbędzie się tegoroczna edycja MWC, na której Samsung przedstawi plany dotyczące swoich urządzeń, a w tym Galaxy Watch 4. Przedstawiamy listę nowości, które chcielibyśmy zobaczyć w nowym smartwatchu Samsunga.

Spis treści

Smartwatche Samsunga są jednymi z najlepszych w branży, zwłaszcza dla smartfonów z systemem Android. Firma porzuciła platformę Wear OS od Google lata temu na rzecz rodzimego Tizen OS. Wraz z Galaxy Watch 4, Samsung przełącza się z powrotem do zupełnie nowej wersji Wear OS, którą opracował wspólnie z Google. Powinno to rozwiązać problemy Samsunga z dostępnością aplikacji, ale oczekuję się, że nadchodzące smartwatche firmy zaoferują coś więcej.

Obie firmy wspomniały, że nowa wersja Wear OS jest szybsza, bardziej energooszczędna, lepiej zaprojektowana i zaoferuje o wiele więcej funkcji (względem poprzedniej wersji). Czy jest to wystarczające, aby dorównać konkurencyjnemu Apple Watch'owi? Oto trzy nowości, które powinien dostać Galaxy Watch 4, aby przyciągnąć do siebie więcej chętnych.

Jaśniejszy ekran w warunkach zewnętrznych

Samsung już może się pochwalić najlepszymi ekranami dla smartwatchów, w końcu sam zaopatrza w nie swojego konkurenta, czyli Apple. Jednak widoczność ekranu w bezpośrednim świetle słonecznym nadal nie jest tak dobra, jak na smartfonach Galaxy. Firma powinna zastosować jaśniejszy wyświetlacz w Galaxy Watch 4, dzięki czemu zawartość na ekranie byłaby lepiej widoczna, nawet w trudnych warunkach.

Powinna także poprawić kalibrację funkcji tilt-to-wake na swoich zegarkach Galaxy, aby wyświetlacz aktywował się bardziej niezawodnie, gdy przechylisz nadgarstek, aby sprawdzić godzinę lub powiadomienia.

Szybszy procesor, więcej miejsca w pamięci

Aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości nowej wersji Wear OS, Samsung powinien użyć szybszego procesora niż obecne smartwatche. Według plotek, Galaxy Watch 4 zadebiutuje z procesorem 5nm Exynos. Mamy nadzieję, że zaoferuje to bardzo potrzebny impuls w zakresie prędkości i efektywności energetycznej.

Firma musi również zwiększyć pamięć RAM i przestrzeń dyskową na swoich smartwatchach. Podczas gdy Apple Watch Series 6 oferuje 32 GB przestrzeni dyskowej, Galaxy Watch 3 jest nadal ograniczony do zaledwie 8 GB. Samsung powinien zwiększyć pojemność do co najmniej 16 GB, aby użytkownicy mogli pobierać wszystkie aplikacje i muzykę, których potrzebują, nie martwiąc się o przestrzeń dyskową.

Szybsze ładowanie

Apple Watch zazwyczaj wytrzymuje 1-1,5 dnia na jednym ładowaniu. Z drugiej strony, użytkownicy Wear OS mają szczęście, jeśli ich dotychczasowy zegarek wytrzymuje więcej niż 24 godziny na jednym ładowaniu. Smartwatche Galaxy już prowadzą w dziale życia baterii, oferując 2-3 dni na jednym ładowaniu. Wszystko może jednak stać się o wiele lepsze, gdyby Samsung wprowadził do swoich inteligentnych zegarków szybsze ładowanie.

Źródło: SamMobile