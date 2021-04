Trzy tanie tablety od Xiaomi. Na pokładzie 120 Hz ekran i flagowy procesor

Xiaomi swego czasu produkowało ciekawe tablety z rodziny Mi Pad. Z niewiadomych nam powodów Chińczycy wycofali się z rynku. Obecnie w sklepach znajdziemy tablety Samsunga, Apple, Huawei oraz Lenovo. Po sporej przerwie Xiaomi zamierza wrócić na rynek tabletów i pokonać swoich rywali. Patrząc na najnowsze przecieki z niecierpliwością czekam na premierę nadchodzących urządzeń.

Według informacji zbliżonych do producenta, Xiaomi zaprezentuje trzy przystępne cenowo tablety. Każdy model otrzyma 120 Hz ekran IPS LCD oraz procesor z rodziny Qualcomm Snapdragon 800. Co ciekawie nowe modele otrzymają kilka aparatów na pleckach, a flagowa konfiguracja zostanie wyposażona w 48 MP aparat główny.

Tablety Xiaomi otrzymały nazwy kodowe K81 ENUMA, K81A ELISH oraz K82 NABU. Z przecieków wiemy, że K82 NABU to wersja Lite tabletu K81 ENUMA.

Każdy model otrzyma ekran IPS LCD ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Rozdzielczość wynosić będzie 2560x800 pikseli. Jasność maksymalna to 410 nitów. Nadchodzące urządzenia dostaną również NFC, cztery głośniki, ładowanie bezprzewodowe, podwójną baterię oraz system szybkiego ładowania.

