Trzydzieści lat temu zadebiutował procesor, który zmienił świat

22 marca 1993 roku świat IT wyglądał całkowicie inaczej niż obecnie. Ale gdy pojawił się ten model, szybko pojawiły się zmiany.

Dzisiaj 16 rdzeni procesora nikogo nie dziwi, ale w 1993 roku na informatycznym firmamencie zabłysnęła nowa gwiazda - Intel Pentium. Był to następca chipu i486 i początkowo miał nosić oznaczenie 586, ale było to mało chwytliwe. Dlatego Intel zatrudnił firmę marketingową Lexicon w celu wynalezienia nazwy. Zasugerowano przy tym, że nazwa ma kojarzyć się ze składnikiem większej całości. Lexicon wyszedł od nazwy "sodium" (sód), a następnie usunął pierwszy człon, pozostawiając samo "ium". Następnie powstały setki propozycji nazw z -ium na końcu.

Jedną z nich było "pentium". "Pente" oznacza w grece "pięć", a ponieważ miała być to piąta generacja procesorów (586), nazwa doskonale oddawała zaawansowanie technologiczne. Co ciekawa, miało to miejsce we wrześniu 1992 roku, gdy jeszcze trwały prace nad procesorem. Gdy pojawił się na rynku, spowodował małą rewolucję. Pentium mogło wykonywać dwie instrukcje na cykle zegara (PIC), miało znacznie szybszy koprocesor (w porównaniu z i486), zegar osiągający częstotliwość 66 MHZ oraz 8 kB pamięci Cache L1 i 4 MB pamięci adresowalnej. Model powstał w procesie 800 nm i miał 3,1 mln tranzystorów. Dla porównania - 13. generacja to zegar 6 GHz i łączne 70 MB pamięci L1, L2 i L3.

Fot.: Neowin

Intel Pentium szybko stał się hitem sprzedażowym, a choć w 1994 wykryto lukę w koprocesorze, do końca tego roku wymieniono za darmo wszystkie wadliwe modele. Producent utrzymywał rodzinę do końca lat 90-tych i w pierwszej dekadzie XXI wieku, a kolejne modele były coraz wydajniejsze.Gdy w 2006 roku pojawiła się rodzina Core, Pentium stało się linią mniej wydajnych układów dla budżetowych maszyn. Powróćmy jednak do lat 90-tych. Pentium był procesorem napędzającym miliony maszyn na całym świecie. To właśnie dzięki niemu można było bawić się w Doom, Quake oraz wielu innych tytułach. Ponieważ Pentium miał przystępną cenę, pomógł w upowszechnieniu się PC-tów na globalnym rynku.

W ramach ciekawostki polecam tekst, który pojawił się na naszych łamach 1 lipca 1999 roku, a który dotyczył procesora Intel Pentium III 550 MHz. Nazwa newsa mówi wszystko: "Jeszcze szybszy".

Źródło: Neowin