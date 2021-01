Trzyletni flagowiec Huawei z ważną aktualizacją oprogramowania!

Huawei zdecydował się na aktualizację swojego flagowego modelu z 2017 roku. Mate 10 Pro otrzymał właśnie najnowsze poprawki zabezpieczeń Androida oraz nakładki EMUI.

Huawei Mate 10 Pro otrzymał właśnie nową aktualizację oprogramowania. To ponad trzyletni smartfon, który pojawił się na rynku w październiku 2017 roku. Konkurował on między innymi z Samsungiem Galaxy Note 8 oraz iPhone'm 8 Plus.

Huawei Mate 10 Pro

Mate 10 Pro zadebiutował z EMUI 8.0 na pokładzie i otrzymał dwie duże aktualizacje rozwojowe - do EMUI 9.0 oraz EMUI 10. Smartfon pracuje obecnie pod kontrolą Androida 10 i nie otrzyma aktualizacji do Androida 11 (sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację), ani Harmony OS 2.0.

Huawei wprowadza na Mate'a 10 Pro nieregularne aktualizacje poprawek zabezpieczeń. Ostatnia miała miejsce w październiku i wprowadziła poprawki zabezpieczeń z czerwca 2020 roku.

Dosyć niespodziewanie producent zdecydował się na udostępnienie nowej aktualizacji z listopadowymi poprawkami zabezpieczeń. Oprogramowanie wprowadza szereg zmian w zabezpieczeniach, które utrudniają dostęp do urządzenia osobom trzecim.

Producent deklaruje, że najnowsze oprogramowanie zapewnia również poprawę stabilności pracy i wydajności urządzenia.

Oprogramowanie o numerze kompilacji 10.0.0.183 waży 274 MB i jest udostępniane partiami.

Źródło: huaweicentral.com