Turniej Czterech Skoczni na ekranie Twojego monitora!

Jeśli interesuje Cię Puchar Świata w skokach narciarskich, być może masz ochotę spróbować w nim samodzielnie swych sił? Umożliwi Ci to Deluxe Ski Jump 4!

Turniej Czterech Skoczni i inne atrakcje

Gra Deluxe Ski Jump 4 to najnowsza odsłona popularnej serii gier sportowych, dzięki którym Puchar Świata w skokach narciarskich może odbywać się o każdej porze roku i w dowolnie wybranym momencie. Pełna wersja zabawy umożliwia udział w zmaganiach o Puchar Świata indywidualny i drużynowy. W obydwu wariantach istnieje opcja rywalizacji przeciwko skoczkom kierowanym przez SI lub innym żywym graczom - ich maksymalna liczba to 16 osób. Pozwala to zorganizować własny Turniej Czterech Skoczni lub inne zawody na dowolnie wybranych obiektach. A trzeba dodać, że twórca tej produkcji przygotował kilkadziesiąt realistycznie odwzorowanych skoczni, które z pewnością każdy, kto ogląda skok narciarskie zna z ekranu telewizora lub własnego doświadczenia.

Puchar Świata w skokach narciarskich za darmo tylko w wersji demo

Jeśli chcesz sprawdzić, jak wypadnie dla twoich wirtualnych zawodników Puchar Świata w skokach narciarskich, możesz zrobić to za darmo tylko w okrojonej wersji demo. W przeciwieństwie do pełnej nie daje możliwości gry online ani zmagań drużynowych, ograniczona jest także liczba dostępnych skoczni. Ale można potrenować skoki, dostępny jest także indywidualny Puchar świata. W wersji demo Deluxe Ski Jump 4 jest możliwe sprawdzenie, jak wygląda obserwowanie gry ze wszystkich dwunastu kamer - jedna z nich pozwala na patrzenie oczyma skoczka. A jakie są koszty pełnej wersji? Pełna wersja Deluxe Ski Jump 4 to 11,90 euro (ok. 50 zł) + VAT. Jednak na tym nie koniec opłat - jeśli chce się grać online, konieczna jest subskrypcja. Wraz z pełną wersją dostaje się ją na 3 miesiące. Po tym czasie każde kolejne 3 miesiące to wydatek 3,90 euro (ok. 17 zł) + VAT lub 7,90 euro (ok. 34 zł) za 12 miesięcy. Można także wykupić własny serwer na rok - co kosztuje 39,90 euro (ok. 170 zł). oczywiście te opcje online nie są obowiązkowe i równie dobrze można bawić się wersją offline. Wszystkie możliwości znajdziesz na tej stronie.

Najnowszą wersję demo Deluxe Ski Jump 4 znajdziesz tutaj.