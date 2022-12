Tutaj Apple nieźle dało ciała. Oto najgorsze premiery firmy w 2022 roku

Jak większość firm technologicznych, Apple również ma w swoim katalogu nie tylko świetne, absolutnie udane produkty. W tym roku, wraz z wieloma premierami, producent wypuścił także kilka bubli. Oto najgorsze (według nas) produkty Apple w 2022 roku.

Spis treści

Każdej firmie zdarzają się produkty, z których klienci nie się do końca zadowoleni. Apple w tym roku miało tym bardziej trudne zadanie, gdyż producent wprowadziła rynek sporo nowych produktów - była więc duża szansa, że niektóre z nich będą niewypałami, albo po prostu nie sprostają oczekiwaniom.

W tym artykule przedstawiamy pięć najgorszych premier od Apple w tym roku. Nie oznacza to oczywiście, że są to fundamentalnie złe produkty - po prostu są one zdecydowanie poniżej naszych oczekiwań albo mają konkretne wady, które uniemożliwiają ich dobrą ocenę.

Chcemy też usłyszeć od Was - które produkt Apple nie spodobał się Wam najbardziej w tym roku? Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie - jest w czym wybierać! Jeśli z kolei chcecie zobaczyć najlepsze (według nas) produkty firmy z tego roku, zapraszamy do tego artykułu!

Miejsce V

MacBook Pro M2

MacBook Pro M2 był wielkim zaskoczeniem w momencie jego premiery. Zaskoczenie głównie sprowadzało się do tego, że Apple nie zmieniło w nim zupełnie nic w porównaniu do poprzedniego modelu - poza nowym procesorem. W porównaniu z wprowadzonym jednocześnie zupełnie nowym MacBookiem Air M2, Pro M2 wygląda jak urządzenie sprzed lat (bo design rzeczywiście ma już 6 lat).

To właśnie ze względu na to wersja Pro była tak rozczarowująca. Jest to szybki MacBook z dobrym procesorem, jednak zdecydowanie jego design nie nadąża za najnowszymi trendami. Dodając do tego fakt, że jest on droższy od podstawowej wersji nowego Aira, mało kto zdecydowałby się na zakup wersji Pro - nawet mimo jej trochę lepszej wydajności.

Miejsce IV

iPhone SE 2022

iPhone SE 2 z 2020 roku był jednym z najpopularniejszych telefonów od Apple od lat. Było te świetne połączenie klasycznego designu i nowoczesnych podzespołów. Ze względu na to wiele osób pokładało duże nadzieje w następcy tego modelu - iPhonie SE 3 z 2022 roku. Niestety, Apple zamiast pójść za ciosem, zgotowało nam niemały zawód.

Mimo wielu głośno w mówiących o potrzebie zmian w kolejnym iPhonie SE, Apple zdecydowało się jedynie na ulepszenie procesora oraz przedniej kamery, pozostawiając resztę praktycznie bez zmian. Mamy więc nadal miniaturową baterię, stary ekran oraz bardzo wiekowy design, sięgający jeszcze czasów iPhone'a 6S. Według wielu źródeł iPhone SE 4 ma naprawić te błędy, jednak niesmak po SE 3 pozostał.

Miejsce III

Apple Watch 8

Kolejne z serii rozczarowań bazujących na zupełnym zaniechaniu działania przez Apple. Od jakiegoś czasu wspomina się o potrzebie odświeżenia wyglądu Apple Watcha, gdyż nie zmienia się on praktycznie od samego początku serii. Po rozczarowującej (wyglądem) siódemce, po ósemce spodziewaliśmy się wiele - miała ona nie przynieść wiele zmian pod maską, ale w końcu wprowadzić nowy wygląd zegarka do katalogu Apple.

Niestety na marzeniach się skończyło. Tak jak Apple Watch 7 nie przyniósł zmian w designie, ale dużo zmienił pod maską smartwatcha Apple, tak ósma generacja zrezygnowała z jakichkolwiek zmian. Za około 1000 zł więcej od poprzedniego modelu dostajemy kilka małych dodatków - jak wykrywanie wypadku samochodowego. To jedna z najmniejszych i najbardziej rozczarowujących zmian w katalogu Apple od lat.

Miejsce II

iPhone 14/iPhone 14 Plus

Czy można nie lubić nowego iPhone'a? Okazuje się, że w tym roku Apple postarało się, żeby było to możliwe. Najnowsze podstawowe wersje tego telefonu - iPhone 14 oraz iPhone 14 Plus - po raz pierwszy w historii firmy zmieniają w stosunku do poprzedniego modelu tak mało, że trudno je polecić!

Podstawowe iPhone'y przynoszą ze sobą zmiany w postaci modułu satelitarnego, wykrywania wypadków samochodowych, minimalnie lepszego aparatu oraz kilku możliwości nagrywania filmów. To wszystko - w porównaniu do poprzednika nawet procesor jest ten sam (co prawda z jednym rdzeniem GPU więcej). Apple ewidentnie przestało troszczyć się o swoje podstawowe iPhone'y i stara się za wszelaką cenę zachęcić klientów do kupowania wersji Pro. Szkoda tylko, że firma robi to przez okaleczanie swojego najpopularniejszego modelu.

Miejsce I

iPad 10. generacji

Bezapelacyjnie największy przegrany tego roku. Wiele zależało od dziesiątej, jubileuszowej generacji podstawowego iPada. Trzeba przyznać, że spełnił on wiele oczekiwań, które mieliśmy - nowy design, nowe możliwości. Niestety, odbyło się to ogromnym kosztem a samo urządzenie spotkało się z najzimniejszym przyjęciem przez fanów Apple od lat. Jednym słowem - nie warto go kupować.

W jaki sposób Apple stworzyło iPada 10? Otóż wzięło iPada Air z 2020 roku i troszkę go przerobiło - stworzyło gorszy ekran, zerwało kompatybilność z akcesoriami i oczywiście podniosło cenę. A teraz najlepsze - tego samego iPada Air można aktualnie kupić taniej, niż o wiele gorszego iPada 10. gen, który na nim bazuje. Wiadomo więc, jaką decyzję zakupową warto podjąć - trzeba tylko zapytać, jak Apple mogło aż tak zniszczyć duże możliwości iPada 2022?