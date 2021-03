Twins PRO - nowe zasilacze dla domu i firmy

Tajwańska firma FSP zaprezentowała dzisiaj nową serię zasilaczy dla obudów ATX i PS2. Brak adaptera front-end i liczne zabezpieczenia czynią z nich doskonałe rozwiązanie dla domowych serwerów w chmurze, serwerów mailowych i www wpasowując się idealne w potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowe zasilacze FPS Twins PRO dostępne są w wersjach 500, 700 i 900 W. We wszystkich modelach użyto dwóch modułów, aby obciążenie podczas pracy było dzielone, go gwarantuje stabilność oraz brak ryzyka nieoczekiwanego wyłączenia serwera lub komputera. W sytuacji, gdy jeden moduł ulegnie awarii, drugi natychmiast przejmuje dodatkowe obciążenie. Ponadto znajdziemy tu zabezpieczenia: nadprądowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzepięciowe oraz awaryjne wentylatora. W serii Twins PRO zastosowano moduły, które można wymieniać podczas pracy, co umożliwia szybką i łatwą wymianę uszkodzonych komponentów bez konieczności wyłączania jakichkolwiek systemów czy urządzeń.

Inne warte uwagi rozwiązania to blokada przewodu zasilającego, która chroni go przed przypadkowym rozłączeniem. Zasilacze pracują pod kontrolą oprogramowania FSP Guardian. Monitoruje ono pobór mocy, mocy wyjściowej, wydajności i innych wewnętrznych zapisów w czasie rzeczywistym uzyskując dane historyczne z ostatnich 30 dni. Gdy moc wejściowa lub wyjściowa osiągnie zalecany poziom, FSP Guardian natychmiast wyświetli informacje ostrzegawcze, aby powiadomić użytkownika o aktualnym stanie zasilacza Twins PRO.

Seria Twins PRO jest już dostępna na całym świecie w cenach referencyjnych: