Twitch wprowadza nowe zasady i kończy z roznegliżowanymi streamerkami

Twitch już od wielu lat walczy z nagością i pornografią, do tej pory robił to raczej nieudolnie. Jednak nowe zasady, które właśnie trafiły do regulaminu platformy, mogą raz na zawsze rozwiązać problem półnagich streamerek.

Postrzeganie gier wideo, jako medium przeznaczonego głównie dla dzieci jest błędem. Liczne badania pokazują, że gracze to najczęściej osoby dojrzałe. Według Instytutu Badań Rynku i Opinii Publicznej Norstat, w Polsce 58% grających mieści się w przedziale wiekowym 25-44 lata, co więcej, 49% procent polskich graczy jest w stałych związkach, z dziećmi na utrzymaniu. Podobnie sytuacja wygląda np. w USA, gdzie średnia wieku przeciętnego gracza wynosi 35 lat.

Wciąż jednak spore grono młodych osób korzysta z tego sposobu rozrywki. To właśnie głównie z myślą o nich, Twitch walczy tak uporczywie z nagością i pornografią. Choć platforma, w swoim ogólnym założeniu ma służyć do dzielenia się ze społecznością ciekawymi transmisjami, dotyczącymi szeroko pojętego gamingu, to od lat jest oblegana przez młode, często atrakcyjne panie, które znalazły tam prosty sposób na zarobienie pieniędzy.

Półnagie streamerki stały się prawdziwą plagą Twitcha. Często ich publikacje nie miały wiele wspólnego z graniem, a jeżeli już, to najczęściej był to jedynie pretekst do eksponowania swojego ciała i otrzymywaniu za to dotacji od widzów. Wiele z tego typu streamerek cieszy się ogromną popularnością i gronem zaufanych fanów. Wystarczy tylko wspomnieć o Belle Delphine, która zasłynęła m.in. sprzedażą swoich nagich fotek i... wody po kąpieli (tak, "po" kąpieli).

Włodarze Twitcha powiedzieli wreszcie stop i nowe zasady regulaminu platformy są niezwykle precyzyjne odnośnie tego, co i w jaki sposób może być pokazywane. Co oczywiste, zakazano pokazywania genitaliów, pośladków czy piersi, co jednak bardziej istotne, od teraz zabronione jest również pokazywanie ich obrysu (np. schowanego pod obcisłymi ubraniami). Zabronione jest również prowadzenie transmisji w strojach kąpielowych oraz ubraniach z przeźroczystego materiału.

W nowym dress code platformy są jednak pewne wyjątki. Niektóre z powyższych zakazów nie dotyczą transmisji z imprez na żywo, gdzie może to być jedyny racjonalny ubiór (np. stroje kąpielowe podczas wydarzeń na plaży). Matki karmiące piersią również nie muszą opuszczać transmisji, podobnie jak osoby zajmujące się body-paintingiem, choć w tym ostatnim wypadku muszą pamiętać o zakryciu wszystkich części intymnych.

Kary za nieprzestrzeganie nowych wytycznych będą srogie - od usunięcia zawartości po permanentny ban na konto.